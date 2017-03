Leal geeft goeie voorbeeld voor KV Mechelen

Randall Leal van KV Mechelen heeft zich tot een nationale held ontpopt door zijn land voor het WK U20 te plaatsen.

Terwijl KV Mechelen zich opmaakt voor een historische match tegen Anderlecht (20 uur), die Play-off 1 kan opleveren, gaf Randall Leal in Costa Rica alvast het goeie voorbeeld. De 20-jarige winger van KV vertoeft daar al een maand lang met goedkeuring van Yannick Ferrera op het CONCACAF-kampioenschap voor U20 en werd in zijn eigen land de grote held. Voor de finale kwam Costa Rica net tekort, maar dankzij een goal van Leal vannacht (zijn derde in totaal) speelde zijn land 1-1 gelijk tegen Panama en plaatste het zich voor het WK U20 in mei/juni in Zuid-Korea. Mogen ook zijn ploegmaats bij KV Mechelen vanavond een feestje bouwen?