We zijn “op het nippertje” ontsnapt aan een botsing met een asteroïde

Onze planeet is donderdag “op het nippertje” aan een botsing met een asteroïde ontsnapt. Dat heeft het ruimteagentschap NASA gemeld.

De asteroïde, die de naam 2017 EA kreeg, kwam het dichtst bij onze planeet om 6.04 uur Amerikaanse tijd aan de westkust. Het voorwerp bevond zich toen op 14.500 kilometer boven de Stille Oceaan.

“Een kleine asteroïde met een diameter van drie meter is vandaag veilig langs de Aarde gepasseerd op een afstand die zo dicht was dat hij volledig binnen de geostationaire baan van onze planeet viel”, klonk het in de mededeling. “Op zijn dichtste punt bevond de asteroïde zich twintig keer dichter dan de maan.”

De NASA heeft bovendien verklaard dat de asteroïde pas zes uur voor het zijn dichtste punt bereikte gedetecteerd werd door astronomen.