Emma Watson onderbreekt interview en dit is de reden

Emma Watson onderbrak een interview voor een Spaans televisieplatform om een behoorlijk barmhartige reden. De actrice stond recht uit haar stoel en veegde een inktplekje op de kin van de interviewster weg. "Dit zou je ook voor mij doen", zei Emma, die vervolgens de in verlegenheid gebrachte interviewster probeerde gerust te stellen.

Emma Watson zat midden in een interview met haar collega Dan Stevens over haar volgende film "Beauty and the Beast" toen ze plots rechtsprong uit haar stoel. De actrice had een inktplekje op de kin van de interviewster opgemerkt en veegde het af met de woorden: "Het spijt me verschrikkelijk. Jij zou dit voor mij doen en ik doe het voor jou. Er zit inkt op je kin. Ik weet hoe het voelt om iets op je gezicht te hebben."

Zodra Emma Watson klaar was, riep de interviewster de hulp in van een setmedewerker om de inkt weg te maquilleren. De actrice merkte dat de interviewster behoorlijk in verlegenheid was gebracht en probeerde haar vervolgens gerust te stellen. Nadat iedereen opnieuw plaatsnam in zijn stoel om het interview af te werken, rondde de interviewster de gênante scène zo af: "Dit is het beste deel van mijn volledige trip hiernaartoe."