Kersverse vader (23) wint drankweddenschap, maar dan slaat het noodlot toe

“Ik wed dat jij die hele fles tequila niet in één keer kan uitdrinken.” Kelvin, een 23-jarige jongeman uit de Dominicaanse Republiek, kon het wel. De weddenschap bracht hem zelfs omgerekend zo’n 780 euro op. Enkele minuten later kostte ze ook zijn leven.

Kelvin Rafael Mejía droomde ervan om burgerlijk ingenieur te worden, om met zijn kersverse echtgenote naar de Verenigde Staten te reizen, maar vooral om zijn pas twee maanden oude zoontje te zien opgroeien. Zijn dromen zullen echter nooit uitkomen. De 23-jarige kwam enkele dagen geleden om het leven in een nachtclub in La Romana.

Enkele mannen waren in de Vacca Lounge-club weddenschappen voor geld aan het afsluiten over wie het meeste tequila in één keer kon opdrinken. Toen Kelvin hen bezig zag, wilde hij ook meedoen. In een smartphonevideo is te zien hoe de jongeman in één keer een volledige fles tequila naar binnen kapt, waarna de andere mannen hem 829 Amerikaanse dollar (zo’n 780 euro) overhandigen.

Enkele seconden later kan Kelvin nog amper op z’n benen staan. Twee mannen moeten hem daarbij helpen. Kort daarna verliest hij het bewustzijn en wordt hij naar een ziekenhuis in de buurt gebracht, maar hij zou nooit meer bijkomen. De jonge vader overleed in het ziekenhuis aan alcoholvergiftiging.

Het management van de nachtclub ontkent betrokkenheid met de weddenschappen. “De enige wedstrijdjes die wij organiseren, zijn danscompetities. Daarbij kan je geen geld, maar een fles champagne winnen.”

Volgens de lokale media was Mejía een vaste klant in de club.