Oma (66) verjaagt bende gewapende overvallers

Op klaarlichte dag een ramkraak plannen, is op zich al niet bijster slim, maar deze dieven hadden op voorhand zeker niet gedacht dat ze zouden gestopt worden door een dame op pensioengerechtigde leeftijd. Zij sleurde de boeven eigenhandig uit de portiek van de gekraakte winkel.

Sandra Bottomley is 66, maar werkt nog in een apotheek in Brighouse. Nadat ze een luide crash hoort op straat, gaat ze even kijken. Daar ziet ze tot haar verbazing hoe enkele dieven met een auto de etalage van een juwelenwinkel in de vernieling hebben gereden en nu volop de etalage leegplunderen.

Sandra aarzelt heel even, maar gaat dan in de aanval. Ze trekt de ene boef bij zijn jas uit het portaal, waarna de man vlucht in de auto. Ze tracht ook nog een ander dief te stoppen, samen met andere buurtbewoners. Dat lukt echter niet en de boeven scheuren weg.

De beelden dateren al van vorige zomer, maar de video duikt nu op omdat de dieven veroordeeld zijn. In The Daily Mail doet Sandra nog eens haar verhaal: “Ik besefte pas die avond wat ik had gedaan. Plots begon ik te huilen!” Uiteraard is ze nu een heldin voor haar kleinkinderen. Die noemen haar nu Superoma. “Maar zo voelde ik me helemaal niet op dat ogenblik, “ aldus Sandra, die eraan toevoegt dat ze een volgende keer zeker opnieuw zo zou reageren.