Anderlecht: “Eurostadion dood en begraven is voor ons”

Anderlecht - Jo Van Biesbroeck, de zakelijk topman van RSC Anderlecht, heeft zaterdag in De Tijd bevestigd dat de optie dat Anderlecht in het Eurostadion zal spelen “dood en begraven is”. “Met het project dat vandaag op tafel ligt, doen we niet mee”, was Van Biesbroeck duidelijk.

“We verschillen fundamenteel van visie op het vlak van supportersbeleving, kijkcomfort, exploitatiemogelijkheden, mobiliteit en parking”, legde Van Biesbroeck uit. “Wij willen een stadion dat, zeker wat die punten betreft, tot de beste van Europa behoort. Dat wil zeggen dat de fans zo dicht mogelijk tegen de spelers moeten zitten: dus geen afstand tussen het grasveld en de kijktribune. Ook de exploitatie van het gebouw moet perfect zijn, en dat is niet het geval. Het Eurostadion is een gigantisch gebouw op een klein lapje grond: een multifunctioneel complex waarin voetbal slechts bijzaak is. Onze conclusie is: ruim onvoldoende.”

Jo Van Biesbroeck. Foto: BELGAIMAGE

Nochtans had de Brusselse club wel al een beginselakkoord getekend. “Dat wil ik even verduidelijken”, aldus Van Biesbroeck. “We hebben nooit ontkend dat er een beginselakkoord is. Alleen wordt daarin expliciet vermeld dat er maar een overeenkomst is als er een akkoord is over alle onderdelen. Vandaag is dat er niet.”

Een alternatief voor het Eurostadion ziet Van Biesbroeck voorlopig niet. “Een plan B ligt niet meteen voor het rapen. De kans is dus groot dat we de komende jaren blijven waar we zitten.”