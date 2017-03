Trump: “Vreselijk! Obama liet me afluisteren in de Trump Tower”

De Amerikaanse president Donald Trump beweert op Twitter dat zijn voorganger Barack Obama hem heeft laten afluisteren. “Vreselijk. Net ontdekt dat Obama me liet afluisteren in Trump Tower”, schrijft Trump onder meer. Bewijzen voor de ‘wire tap’ geeft hij echter niet.

Volgens Trump liet Barack Obama de Trump Tower in New York afluisteren “net voor mijn verkiezingsoverwinning”. “Maar ze hebben niets gevonden. Dit is McCarthyisme”, verwijst de zittende president naar de Republikeinse senator Joseph McCarthy die in de jaren vijftig van de twintigste eeuw een ware heksenjacht hield op communisten in de VS.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 maart 2017

"Zieke kerel"

Hoewel Trump geen enkel bewijs voor de ‘wire tap’ gaf, stuurde hij nog meer tweets over het “afluisterschandaal” de wereld in. “Is het een zittende president toegestaan om een presidentskandidaat af te luisteren net voor de presidentsverkiezingen? Een nieuw dieptepunt”, schrijft hij. De uithaal naar Obama blijft voortgaan, in de ene tweet na de andere. “Hoe laag is president Obama gevallen dat hij mijn telefoon liet afluisteren tijdens het heilige verkiezingsproces? Dit is even erg als Watergate (het afluisterschandaal waardoor president Nixon gedwongen werd om af te treden in 1974, nvdr.). Slechte (of zieke) kerel.”

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 maart 2017

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 maart 2017

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 maart 2017

Complottheorie

Het is zeker niet de eerste keer dat Donald Trump zijn voorganger publiekelijk aanvalt. Zo was hij in het verleden ook een grote voorstander van de complottheorie dat Obama niet in de VS geboren zou zijn. Een claim die niet bleek te kloppen. De scheldtirade aan het adres van Obama volgt op het einde van week waarin Trump - na zijn gematigde speech voor het Congres - omschreven werd als "presidentiëler".

Jeff Sessions

In zijn reeks tweets kwam Trump ook terug op de storm waarin zijn minister van Justitie Jeff Sessions terecht was gekomen toen uitkwam dat hij tjidens de verkiezingscampagne meermaals had afgesproken met de Russische ambassadeur.

Just out: The same Russian Ambassador that met Jeff Sessions visited the Obama White House 22 times, and 4 times last year alone. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 maart 2017

