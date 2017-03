Baby-bootcamp groot succes voor deze schattige tweeling

Maria Cleeton en haar man Noah hebben een leuke manier bedacht om hun schattige tweeling te laten oefenen om te stappen. Terwijl mama Maria op een draaistoel zit, houden de baby’s haar benen vast en lopen ze samen rondjes.

Eerst is maar één baby aan de slag, maar algauw krijgt die versterking van haar tweelingzusje. De vreugde op hun gezichtjes zegt genoeg, dit is topentertainment voor het kleine duo. Ze worden hartelijk aangemoedigd door hun mama terwijl ze zelf taterend rondjes draaien. Dat Maria intussen haar eigen beenspieren ook oefent, is mooi meegenomen. In vorm blijven door deze fitness met de kleintjes, daar kan geen fitnesscentrum tegenop.