Mertens scoort nu ook tegen Nainggolan en viert... als plassende hond

Dries Mertens is werkelijk niet af te stoppen in de Serie A dit seizoen. De Rode Duivel vond ook in de topper tegen AS Roma de weg naar de netten, goed voor zijn 18e doelpunt in de competitie. Het is overigens het 15e doelpunt in zijn laatste 15 wedstrijden voor Napoli in alle competities. Mertens wisselde zijn traditionele viering (het hartje, nvdr) deze keer wel in voor iets heel speciaal. Onze landgenoot deed een hondje na en ging schijnbaar tegen de cornervlag plassen. Wilde hij hiermee iets vertellen?