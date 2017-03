Wielercommentatrice stopt (voorlopig) met sociale media na bedreiging

Wielercommentatrice José Been (Eurosport) stopt voorlopig met sociale media. De Nederlandse commentatrice heeft onlangs een bedreiging ontvangen via die sociale media “dat men haar wel even zou opzoeken in Hilversum”, waar ze commentaar geeft. Volgens Been is de grens daarmee bereikt.

Nadat bekendraakte dat de Italiaanse koersen op Eurosport zouden uitgezonden worden en dat Sporza niet langer de rechten had, kwam er heel wat kritiek op de commerciële zender en zijn commentatoren. Ook op José Been, die nochtans geen Italiaanse koersen doet – die zijn voor haar Belgische collega Jeroen Vanbelleghem. Nu is de maat voor de Nederlandse vol. Na bedreigingen keert Been, die vaak over de koers tweet onder de naam @TourDeJose, voorlopig het medium de rug toe.

“Na de afgelopen dagen en weken veelvuldig als schietschijf voor Eurosport te hebben gediend op de verschillende sociale media en het ontvangen van vele persoonlijke beledigingen, was de grens vandaag bereikt met een heftig dreigement aan mijn adres. Men zou “mij wel even komen opzoeken in Hilversum”. Er zijn grenzen aan wat je op sociale media zegt. Dit is duidelijk de grens. Daarom trek ik mij voorlopig terug van de sociale media. De grens is na dit dreigement bereikt”, aldus de geschrokken Been via Twitter. Ze postte ook nog een fragment van wat er haar gezegd is geweest.

