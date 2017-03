Dries Mertens is geen 'valse 9' maar een echte spits en de cijfers bewijzen het

Napoli ging op de 27e speeldag in de Serie A met 1-2 winnen op het veld van AS Roma. Dries Mertens scoorde beide goals voor de Partenopei en droogde daarmee Radja Nainggolan af in een rechtstreeks duel. Mertens bewijst al het hele seizoen dat hij in bloedvorm verkeert en dat zien we dan ook in zijn statistieken.

Herbeleef hier de wedstrijd van Mertens tegen Nainggolan!

AS Roma had al vijftien competitiewedstrijden op rij geen enkel punt laten liggen in het Stadio Olimpico. Napoli was echter gefrustreerd na de controversiële nederlaag van woensdag in de beker tegen Juventus en wist ook dat bij een nederlaag plek twee zo goed als weg was. Nog een klein uur stonden de troepen van coach Maurizio Sarri dan ook 0-2 voor. Twee keer Dries Mertens, eerst op aangeven van Marek Hamsik en dan met assist van Lorenzo Insigne. Doelpunt één vierde hij 'doggy style'.

GOAL! Dries Mertens puts Napoli in the lead and has another special celebration in store for us ?? #RomaNapoli pic.twitter.com/38AiecJXON — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 maart 2017

Roma kwam nog bijna terug dankzij een goal van Kevin Strootman maar Pepe Reina redde de drie punten voor zijn team met een wereldsave. Napoli komt nu terug tot op twee punten van Roma in de stand, met nog elf matchen te spelen. Mertens zit ondertussen aan 18 doelpunten in de Serie A en 22 in alle competities. Reken daarbij een totaal van 11 assists (zeven in de competitie) en je snapt meteen dat 'Driesje' al lang 'DRIES' is geworden. Op Transfermarkt is hij ondertussen 20 miljoen euro waard.

Na het vertrek van topschutter Gonzalo Higuain naar grote vijand Juventus zagen veel kenners het seizoen van Napoli somber in. Wie zou de 36 goals van de Argentijn in godsnaam kunnen opvangen? Arkadiusz Milik werd weggehaald bij Ajax en scoorde aanvankelijk een aantal belangrijke goals. Tot de Poolse spits geblesseerd uitviel. Hij keerde pas begin februari terug in de selectie maar mocht sindsdien enkel op een basisplaats rekenen in de bekermatch tegen Juve.

Een echte spits

De reden is vrij eenvoudig. Sarri heeft zijn vertrouwen gesteld in een aanval met Mertens als diepe spits, tussen wingers Insigne en José Callejon. Er wordt regelmatig de term 'valse 9' op onze landgenoot geplakt, verwijzend naar een rol waarbij hij als een soort hangende spits speelt en veel afhaakt naar het middenveld. Dat is eigenlijk niet echt het geval. Jawel, Dries Mertens is een echte spits, hij heeft er gewoon niet de standaardlengte en - lichaamsbouw voor.

Maar wat maakt het uit? Mertens moet enkel Edin Dzeko (Roma), Andrea Belotti (Torino) en Higuain (Juventus) voorlaten in de topschuttersstand met 19 doelpunten. Drie mannen die bekend staan als echte goalgetters. Het was al van 2013 geleden dat Napoli nog scoorde op het veld van Roma, toen nog via Edinson Cavani. Zaterdag deed Mertens het dus twee keer. De eerste keer door slim weg te lopen van zijn verdediger, de tweede keer door op het juiste moment op de juiste plaats te staan. Zoals een topspits dus. En eigenlijk scoorde hij nog een derde goal, maar die werd afgekeurd voor een vermeende fout van 'Drizza'.

26 - Napoli are unbeaten in the 26 Serie A games in which Dries #Mertens scored (W21, D5). Crucial. #RomaNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) 4 maart 2017

Mertens heeft nu in 26 wedstrijden gescoord voor Napoli en de Partenopei verloren er daarvan geen eentje. Ze wonnen 21 keer en speelden vijf keer gelijk. Bovendien doet Mertens het niet alleen in eigen huis. In tegendeel zelfs. Hij zit nu aan tien doelpunten in uitwedstrijden, niemand doet dit seizoen beter in de Serie A. Indrukwekkend toch, zeker als je in je achterhoofd houdt dat de Italiaanse competitie de meest defensieve en tactisch uitdagende van Europa is.

Nog drie keer scoren en Mertens evenaart zijn beste prestatie ooit: 21 goals in 2011/2012 bij PSV. En ondertussen eens écht zijn kans krijgen bij de Rode Duivels? Al zal bondscoach Roberto Martinez ook zijn enige minder straffe statistiek kennen. Mertens scoorde tegen Roma namelijk voor het eerst dit seizoen tegen een team uit de top 7 in de Serie A. Maar zijn goals geen goals? Met 18 doelpunten en zeven assists doen in Europa enkel Cavani, Luiz Suarez en Lionel Messi beter. Einde discussie.