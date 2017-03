STVV en vechtersbaas Tchenkoua gaan “in onderling overleg “ uit elkaar

Fabien Tchenkoua zal na dit seizoen vertrekken bij STVV. De Fransman sloeg ploegmaat Yohan Boli een gebroken neus na een ruzie op de parking van een restaurant. Vrijdag liet STVV weten dat het nog geen sanctie gaf, maar amper een dag later gaan beide partijen “in onderling overleg” uit elkaar. De speler had nog een doorlopend contract, maar zal dat dus niet uitdoen.

De club stuurde een communiqué de wereld in met het nieuws. “STVV en speler Fabien Tchenkoua hebben in onderling overleg beslist een einde te maken aan hun samenwerking aan het eind van dit seizoen. De Fransman had nog een contract voor één jaar met één jaar optie. Tchenkoua revalideert nog steeds van zijn knieblessure die hij opliep tijdens de bekerwedstrijd tegen KV Mechelen. Hij zal zoals voorzien zijn revalidatie in Frankrijk verder zetten. “

De spelers van STVV waren donderdag zoals gewoonlijk na de training gaan lunchen in Hotel Cicindria. Nadien ontstond op de parking een discussie tussen Boli en Tchenkoua. Die laatste trakteerde zijn ploegmaat op een vuistslag, met een gebroken neus tot gevolg.