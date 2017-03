Victor Vazquez: “We wilden een rustiger leven zoals we dat in Brugge hadden”

Steven Gerrard, Frank Lampard, Didier Drogba, Robbie Keane, Landon Donovan: de Major Soccer League zag afgelopen herfst flinke publiekstrekkers afscheid nemen. En toch biedt het nog voldoende sterren op hun retour: David Villa (35) en Andrea Pirlo (37) bij het New York City van trainer Patrick Vieira, Kaka (34) bij Orlando City, Ashley Cole (36) die bij LA Galaxy onze landgenoot Jelle Van Damme (33) als kapitein heeft. Allen dertigers die een gezellige oude dag willen beleven. Net als Victor Vazquez overigens, in 2015 nog Profvoetballer van het Jaar en vandaag onder contract bij vicekampioen Toronto FC.

Wegens blessures maar ook omdat zijn familie moeilijk kon aarden in Mexico, beleefde de 30-jarige Catalaan geen plezier aan zijn transfer van Club Brugge naar Cruz Azul. Omdat hij met zijn flinke salaris op het budget woog en in 23 duels voor slechts een goal en een assist zorgde, moest Vazquez weg. Eigenlijk was hij zinnens dit weekend naar België af te zakken om zijn goeie vriend Mathew Ryan te zien keepen tegen Club, tot plots Toronto zich twee weken geleden meldde.

Daar is hij nu ploegmaat van Jozy Altidore, Sebastian Giovinco (ex-Juve) en Chris Mavinga, in 2011 kampioen met Genk.

“We wilden een rustiger leven zoals we dat in Brugge hadden. Daar hadden we fantastische tijd. Ik denk dat Canada min of meer hetzelfde is”, hoopt Vazquez op een wedergeboorte. Naast Vazquez, Van Damme en Laurent Ciman, steunpilaar van Montréal Impact, telt de MLS nog oude bekenden. Bij Philadelphia komt Oguchi Onyewu (34) uitbollen, terwijl Dallas FC eenmalig Rode Duivel Roland Lamah (29) verloste van het Hongaarse Ferencvaros.