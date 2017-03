KV Mechelen doet goede zaak voor Play-Off 1 maar strijd nog niet gestreden, Westerlo toch nog niet gered

Westerlo is na de voorlaatste speeldag in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League nog niet zeker van het behoud. De Kempenaars speelden gelijk in Zulte Waregem terwijl Moeskroen wel de Waalse derby tegen Standard won. In de strijd om het laatste ticket voor Play-Off 1 is enkel KV Oostende al zeker van deelname. KV Mechelen deed een gouden zaak door te winnen van Anderlecht maar door een late gelijkmaker van Charleroi viel AA Gent ondanks een (moeizame) zege in Beveren weer uit de top zes.

Op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie werden alle wedstrijden in de Jupiler Pro League gelijktijdig afgetrapt. In zeven van de acht duels was de spanning te snijden met de leidersplaats, het laatste ticket voor Play-Off 1 en/of de degradatiestrijd als inzet.

RC Genk begon als een stoomtrein tegen Club Brugge en dat leverde al snel een verdiende voorsprong op, toen Malinovskiy (via ref Delferière) Samatta alleen voor Butelle zette. Vlak voor rust profiteerde Samatta van mistasten in de Brugse verdediging en vloerde Butelle opnieuw maar Gouden Schoen José Izquierdo zorgde alsnog voor een 2-1-ruststand. In theorie is Play-Off 1 nog mogelijk voor de Limburgers maar hun kansen lijken erg klein na de winst van AA Gent en KV Mechelen en (vooral) de late gelijkmaker van Charleroi. Op de slotdag moeten de Limburgers nog naar Westerlo, dat na vandaag wel al zeker is van het behoud (zie lager).

Hoeweltegenal snel werd herleid tot tien man, kwamen de Waaslanders verdiend op voorsprong. Myny opende de score en bracht de thuisploeg vlak voor rust opnieuw op voorsprong nadat Perbet had gescoord voor de Buffalo’s. Al vroeg in de tweede helft maakte Perbet opnieuw gelijk maar dat was nog niet voldoende voor AA Gent. De mannen van Vanhaezebrouck trokken in de aanval en Kubo scoorde en kwartier voor tijd de bevrijdende 2-3. Door de late gelijkmaker van Charleroi staan ze echter nog steeds niet in de top zes en zal het op de slotdag tegen KV Mechelen moeten gebeuren.

Anderlecht begon goed tegen KV Mechelen maar kreeg een strafschop tegen toen Croizet neerging na contact met doelman Boeckx. Seth De Witte liet de kans vanop de stip niet liggen en Malinwa zette door: Vanlerberghe hamerde een voorzet van Osaguona tegen de touwen. Meteen na rust scoorde echter de onvermijdelijke Teodorczyk en werd het nog spannend achter de Kazerne. De thuisploeg moest qua spel zeker niet onderdoen maar slikte in de 71e minuut de gelijkmaker van Nuytinck. Mechelen bleef er echter in geloven en kwam vijf minuten voor affluiten op voorsprong via Matthys. Mechelen staat momenteel vijfde maar moet op de slotdag nog naar AA Gent, dat zevende staat op één puntje en dus nog mag hopen op Play-Off 1.

Foto: BELGA

Wat een heel seizoen niet leek te lukken, ging nu plots wel op Le Canonnier. De Henegouwers wisten wat hen te doen stond en kwamen in de 38e minuut via Diedhiou op voorsprong tegen. Aangezien Westerlo niét won in Zulte Waregem is het nog niet afgelopen voor

Alsniet verloor tegen, was het zeker van Play-Off 1 en de 0-0 was voor beide ploegen voldoende. KVO kon na het vertoonde spel niet uigebreid juichen maar mag zich nu al opmaken voor PO 1.

was tegenvoor rust de betere ploeg en deed twee keer de netten trillen maar Pollet en Harbaoi werden terecht afgevlagd voor buitenspel. Het doelpunt van de bezoekers na rust telde wél, een schitterende goal van Saadi. De Karolingers leken uit de top zes te vallen maar in de extra tijd scoorden ze toch nog via Dessoleil, waardoor Play-Off 1 voorlopig nog een feit is.

begon vrank en vrij aan de partij en opende ook de score via De Ceulaer maarkwam op slag van rusten alsnog gelijk via Cordaro. Ganvoula scoorde echter al vroeg in de tweede helft een gouden doelpunt. Toen Cordaro werd uitgesloten bij de thuisploeg leek Westerlo op weg naar de redding maar in het slot maakte Coopman alsnog gelijk.

was de enige wedstrijd waar niets meer op het spel stond, Vetokele trapte de thuisploeg op voorsprong. Gerkens verdubbelde de score en verder dan de aansluitingstreffer van Sylla kwam Eupen niet meer.

Huidig klassement:

1. Club Brugge 58

2. Anderlecht 58

3. Zulte Waregem 50

4. Oostende 49

5. KV Mechelen 48

6. Charleroi 48

7. AA Gent 47

8. KRC Genk 45

9. Standard 38

10. Kortrijk 31

11. Eupen 30

12. Waasland-Beveren 30

13. STVV 29

14. Lokeren 29

15. Westerlo 23

16. Excel Moeskroen 21

Uitslagen:

Oostende - Lokeren 0-0

Waasland-Beveren - AA Gent 2-3

Charleroi - Kortrijk 1-1

KV Mechelen - Anderlecht 3-2

Racing Genk - Club Brugge 2-1

Excel Moeskroen - Standard 1-0

STVV - Eupen 2-1

Zulte Waregem - Westerlo 2-2

Programma speeldag 30 (zondag 12 maart om 14u30):

Club Brugge - STVV

Kortrijk - Excel Moeskroen

Lokeren - Charleroi

AA Gent - KV Mechelen

Standard - Oostende

Anderlecht - Waasland-Beveren

Westerlo - Racing Genk

Eupen - Zulte Waregem