KV Mechelen heeft zicht op Play-off 1, dat voor het eerst in het bestaan van het play-offsysteem. Maar de fans lopen niet echt hoog op met het huidige competitievorm en lieten dat duidelijk blijken tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht Achter de Kazerne. Verschillende bordjes met “Anti-play-offs” gingen de hoogte in. En dat is niet de eerste keer. Zelfs nu ze zicht hebben op Play-off 1 verandert hun gedacht over het play-offsysteem niet.