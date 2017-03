Al direct oorlog verwacht in doorregende Parijs-Nice

Het wordt vandaag in Bois d’Arcy niet zomaar een doordeweekse massaspurt als opener van de 75ste Parijs-Nice. De ploegleiders hielden gisteravond in dit toch wel erg grijze plekje in de Yvelines de weersvoorspellingen nauwkeurig in de gaten.

Met regen en stevige zuidwesterwind is de kans op waaiervorming groot wat maakt dat zowel sprinters als kandidaat-eindwinnaars bijzonder nerveus eraan beginnen

“Het is niet alleen geen gemakkelijke finish, maar dat is niet meteen dé moeilijkheid van de dag”, zei Quick Step-Floors-ploegleider Tom Steels. Hij hoopt vandaag met Marcel Kittel overwinning nummer veertien binnen te halen, al wordt dat niet evident. “Regen, koude, maar daarbovenop de hele dag nog forse wind die in de finale uit het westen en zuidwesten waait. Met een kracht tot 5 Beaufort. De kans dat het een hele dag ‘op de kant rijden wordt in de hoop er niet af te schieten’ is heel groot. Zoals ik het vandaag zie, kan het bijna niet anders of we krijgen stevige waaiervorming.” Met andere woorden: het wordt niet enkel voor de sprinters een bijzonder nerveuze openingsrit, want ook de klassementsrenners kunnen vandaag in de brokken delen in een ‘Koers naar de zon’ die niet zelden op een secondenspel eindigt zondag aan de Azurenkust in Nice.

Woensdag klimtijdrit

Michael Matthews verkende gistermiddag tussen de buien door alvast met Roy Curvers heel aandachtig de finish. Hij is de nieuwe kopman van Team Sunweb in opvolging van John Degenkolb die de sprinttroef is van Trek-Segafredo. Met Kristoff, Greipel, Bouhanni, Démare, Coquard, Groenewegen, Magnus Cort Nielsen, Baska en McLay is elke spurter en klassieke renner die niet is ingeschreven in Tirreno-Adriatico hier erbij. Kristoff bewees onlangs nog in Oman dat waaiers trekken een van zijn specialiteiten is. Het lijkt er ook op dat we nog even moeten wachten vooraleer de ‘Koers naar de zon’ eindelijk ook de zon ziet. Dat kan misschien woensdag al tijdens de klimtijdrit naar Mont Brouilly, een finish die het peloton vorig jaar niet eens haalde toen sneeuw de wedstrijd deed stilvallen.

Het is vandaag wel de eerste keer dat Sergio Henao van Team Sky als nieuwbakken Colombiaans kampioen van start gaat in een competitie die qua rittenkoers dé opener is van het Europese Worldtourseizoen.