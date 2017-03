OVERZICHT. Wat staat er op de slotdag nog op het spel en wie staat er goed voor?

Op de slotdag van de reguliere competitie zal volgende week zondag pas worden uitgemaakt wie degradeert naar 1B en wie samen met Anderlecht, Club Brugge, Zulte Waregem en KV Oostende mee mag doen in Play-Off 1 van de Jupiler Pro League.

Na een razend spannende en spectaculaire 29e speeldag, heeft KV Mechelen in theorie de beste papieren. Malinwa heeft op de slotdag immers voldoende aan een punt. Maar... Mechelen moet naar AA Gent dat met de hakken over de sloot won in Beveren en zo alles in eigen handen heeft. Want als de Buffalo’s zondag voor eigen volk winnen van Mechelen, mogen ze naar Play-Off 1. Maar het moet dan wel winnen terwijl hun tegenstander kan speculeren op een punt.

De andere twee gegadigden voor het zesde ticket zijn Charleroi en KRC Genk. De Karolingers staan voorlopig nog zesde na de late gelijkmaker tegen Kortrijk en trekken op de slotdag naar Lokeren, dat niets meer te winnen of te verliezen heeft. Coach Mazzu mag dus zeker nog blijven hopen maar als AA Gent wint moet het zelf wel (minstens) één punt pakken in Kortrijk.

KRC Genk deed wel wat moest tegen Club Brugge maar heeft zijn lot niet in eigen handen en moet op de slotdag rekenen op een nederlaag van twee ploegen boven hen: AA Gent of KV Mechelen én Charleroi moeten verliezen. Dat zou een klein mirakel zijn en bovendien moeten de Limburgers zelf nog gaan winnen in Westerlo, dat zelf nog niet zeker is van het behoud.

Moeskroen staat immers nog op die laatste plaats maar volgt op twee puntjes. De Henegouwers hebben nog een sprankeltje hoop maar dan moeten ze gaan winnen in Kortrijk én hopen dat Westerlo verliest van Genk om alsnog de rode lantaarn door te geven...

Concreet:

KV Mechelen: speelt Play-Off 1 als het wint of gelijkspeelt in Gent. Maar ook wanneer het verliest én Charleroi verliest én Genk geen beter doelsaldo heeft bij winst



Charleroi: speelt Play-Off 1 als het wint of gelijkspeelt in Lokeren . Maar ook wanneer het verliest én AA Gent verliest én Genk niet wint



AA Gent: speelt Play-Off 1 als het wint. Maar ook wanneer het gelijkspeelt én Genk wint én Charleroi verliest



KRC Genk: speelt Play-Off 1 als het wint én Charleroi verliest én Gent wint niet. Maar ook wanneer het wint én Charleroi verliest én Gent wint maar Genk een beter doelsaldo heeft dan KV Mechelen

Huidig klassement:

1. Club Brugge 58

2. Anderlecht 58

3. Zulte Waregem 50

4. Oostende 49

5. KV Mechelen 48

6. Charleroi 48

7. AA Gent 47

8. KRC Genk 45

9. Standard 38

10. Kortrijk 31

11. Eupen 30

12. Waasland-Beveren 30

13. STVV 29

14. Lokeren 29

15. Westerlo 23

16. Excel Moeskroen 21

Programma (zondag 12 maart om 14u30):

Club Brugge - STVV

Kortrijk - Excel Moeskroen

Lokeren - Charleroi

AA Gent - KV Mechelen

Standard - Oostende

Anderlecht - Waasland-Beveren

Westerlo - Racing Genk

Eupen - Zulte Waregem