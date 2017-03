Deze man keek de dood al 27 (!) keer in de ogen, maar leeft nog altijd

De 48-jarige Ian Francis uit het Verenigd Koninkrijk lijkt wel onsterfelijk. Elektrocuties, tumoren, een hartaanval, auto-ongevallen, een bomaanslag... Ian maakte het allemaal mee, en toch leeft hij nog altijd.

“Het begon allemaal in 1989”, zegt Ian. “Ik kreeg een elektrische schok van een televisie die ik aan het herstellen was. De schok was zodanig hard dat ik door heel de kamer vloog. Drie jaar later werd ik opnieuw geëlektrocuteerd, maar deze keer door een stopcontact. Ik werd afgevoerd naar het ziekenhuis met brandwonden aan mijn handen”, gaat hij verder.

“In 1992 werd ik dan ook nog eens blind. Ik had al een probleem met mijn ogen van bij de geboorte, maar het werd alleen maar slechter. Tot ik op een bepaald moment dus niks meer kon zien”, zegt hij.

Een jaar later raakte hij betrokken bij een verkeersongeval. Toen Ian op wandel was, werd hij aangereden door een gestolen bestelwagen. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf.

In 2006 overkwam hem exact hetzelfde: alweer een auto-ongeluk met vluchtmisdrijf. En in 2013 raakte hij betrokken bij een grote kettingbotsing.

Tumor

In 1998 werd Ian voor het eerst getroffen door een gezwel in zijn lichaam, dat later een hersentumor bleek te zijn. “Er was een ingrijpende operatie nodig, dus ik nam afscheid van mijn vijf kinderen. Maar wonder boven wonder overleefde ik die.” In 2015 kreeg hij opnieuw een tumor, deze keer op zijn nieren. Maar ook die strijd overleefde hij.

Een andere keer belandde hij in het ziekenhuis nadat hij een hartaanval kreeg op straat in 2006. “17 keer hebben de verplegers mij teruggehaald in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. Elke keer opnieuw spartelde ik erdoor. Uiteindelijk kwam ik daar ook goed van af.” Al was hij een paar maanden later terug te vinden in datzelfde ziekenhuis omdat hij per ongeluk een overdosis Prozac had genomen.

Aanslag

Ian is zelfs Zelfs bestand tegen een bomaanslag. Zo was hij in 1996 betrokken bij een bloedige aanslag van het IRA, waarbij maar liefst tweehonderd mensen (zwaar)gewond raakten.

Onlangs overleefde hij ook een gasexplosie. Ian was boodschappen aan het doen op Valentijn toen er plots een gebouw ontplofte door een gasfles. Drie verdiepen werden zomaar weggeveegd, maar Ian kwam er zoals steeds (met de schrik) van af.

De man is het ondertussen “gewend” om dergelijke dingen mee te maken. “Het is gek, maar ik denk dat ik de grootste gelukzak van het land ben. Het geeft me alvast heel wat pittige verhalen om aan de mensen te vertellen.”