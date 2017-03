Trump: “Schwarzenegger verliet ‘The Apprentice’ omwille van zielige kijkcijfers”

“Arnold Schwarzenegger verlaat ‘The Apprentice’ niet vrijwillig, hij werd ontslagen vanwege zijn slechte (zielige) kijkcijfers, niet door mij. Droevig einde van een geweldige show.” Zo heeft de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag via Twitter gereageerd op het bericht dat Schwarzenegger na één seizoen opstapt als presentator van “The New Celebrity Apprentice” omdat hij de inmenging van Trump in het programma beu was.

Volgens de Hollywoodster en voormalige gouverneur van Californië, lagen de kijkcijfers van “The New Celebrity Apprentice” zo laag omdat mensen het programma boycotten nadat bekend raakte dat Trump nog steeds betrokken is bij de show als executive producer.

Na de verklaringen van Schwarzenegger ging Trump in de verdediging op Twitter, kort nadat hij via enkele tweets ex-president Barack Obama ervan beschuldigde hem voor de verkiezingen te hebben afgeluisterd.

Arnold Schwarzenegger isn't voluntarily leaving the Apprentice, he was fired by his bad (pathetic) ratings, not by me. Sad end to great show — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Schwarzenegger reageerde daarop met de tweet “Je zou moeten overwegen om een nieuwe schrijver voor je grappen en een fact checker aan te nemen”.

You should think about hiring a new joke writer and a fact checker. https://t.co/SvAjuPdHfa — Arnold (@Schwarzenegger) March 4, 2017

NBC, de zender waarop ‘The Apprentice’ wordt uitgezonden, heeft nog niet gereageerd op de aankondiging van Schwarzenegger, en het is dan ook nog niet duidelijk of het programma zal blijven voortbestaan met een nieuwe presentator.

“The Terminator” haalde voor zijn eerste aflevering 4,9 miljoen kijkers, tegenover 6,5 miljoen voor Trump tijdens de eerste aflevering van zijn laatste seizoen als presentator van “The Celebrity Apprentice”.

Trump lachte hem daarover eerder al uit, zowel op Twitter als op het National Prayer Breakfast, waar hij opriep om te “bidden voor Arnold”.