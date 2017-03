Barcelona en Real Madrid verwennen de fans met doelpuntenfestijn

A walk in the park for Real Madrid against Eibar today, a 1-4 victory for the Merengues! #LaLiga pic.twitter.com/V3N3B8JFQc

In de Primera Division hebben de twee grootmachten beiden een overtuigende en spectaculaire zege geboekt. De Koninklijke ging met 1-4 winnen op het veld van Eibar, terwijl de Catalanen in het eigen Camp Nou Celta de Vigo van de mat speelden. Messi en Neymar loodsten Barça naar een 5-0 zege. Het blijft razendspannend in Spanje.

Karim Benzema stond de voorbije weken ter discussie. Terwijl hij moeite had zich door te zetten, scoorde Alvaro Morata wel vlot als invaller. Maar op bezoek bij Eibar ontbond de Fransman nog eens zijn duivels. Binnen het halfuur had de spits er al twee in het mandje liggen, nog maar zijn zesde en zevende competitiedoelpunt dit seizoen. Nog voor de rust besliste James Rodriguez de partij helemaal, ditmaal kroop Benzema in de rol van aangever.

Na de pauze was er geen wedstrijd meer. Ascensio bekroonde zijn basisplaats met een doelpunt, nadien ging de voet van het gaspedaal bij de bezoekers uit de hoofdstad. Real blijft op één punt staan van Barcelona, maar heeft nog een wedstrijd te goed.

James Rodriguez scored his 1st #LaLiga goal since September today!pic.twitter.com/20hTEHJxWt — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 maart 2017

De grote rivaal van Real moest niet onderdoen, integendeel. Het duurde even voor de Catalaanse machine op toerental kwam, maar na 24 minuten en een heerlijke solo zette Messi zijn ploeg op voorsprong. Vlak voor rust was het aan die andere dribbelkont om zijn techniek te tonen. Met een heerlijke lob verdubbelde hij de voorsprong.

1-0! A beautiful finish by Lionel Messi who wants the fans to give him a call!#FCBCelta pic.twitter.com/MUqlDkw622 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 maart 2017

2-0! Neymar chips the ball over the goalkeeper with a brilliant touch!#FCBCelta pic.twitter.com/ag2WIZQZGL — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 maart 2017

Na de rust was het genieten voor de thuisploeg. Celta, met Bongonda 51 minuten op het veld, liep achter een ongrijpbare bal aan. Rakitic en Umtiti diepten de voorsprong uit, Messi zette de kers op de taart. De drie doelpunten in de tweede helft vielen in een tijdspanne van amper zeven minuten.