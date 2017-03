Sociale leningen van overheid minder populair omdat banken goedkoper zijn

Voor het eerst sinds lang heeft de Vlaamse regering zowaar een overschot op het budget voor de sociale leningen. De reden? Veel banken bieden op dit moment goedkopere leningen aan dan de overheid.

Wie bij de bank geen betaalbare lening kan afsluiten, kan altijd terecht bij de overheid voor een goedkope lening. Al jaren trekt Vlaanderen een stevig budget uit voor die “sociale leningen”. Voor 2016 werd maar liefst 940 miljoen euro voorzien. Normaal gezien wordt dat budget onmiddellijk uitgevochten. Een paar jaar geleden was het jaarbudget na amper drie maanden al op. Maar nu schiet er na een volledig jaar dus nog 115 miljoen euro over in de pot.

Een van de belangrijke redenen daarvoor is dat de burgers op dit moment soms gewoon beter af zijn bij de banken. “De minimumrente van een sociale lening is 2 procent, terwijl de banken met de huidige rente een stuk lager kunnen gaan. Met andere woorden: de banken namen vorig jaar een deel van de taak van overheid over”, zegt N-VA-parlementslid Lorin Parys, die de cijfers opvroeg bij minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Volgens Parys is dat goed nieuws. “Zeker als het gaat over mensen die vroeger een beroep deden op sociale leningen, maar eigenlijk ook terechtkonden bij de bank. Een deel van het geld kan nu worden doorgeschoven naar volgend jaar en het is een fiks bedrag dat de Vlaamse regering niet moet gaan lenen op de internationale markt.”

”Minimumrente niet omlaag”

Het Vlaams Woningfonds liet 452 leningen minder optekenen dan in 2015, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) kreeg 56 aanvragen minder. “Of we de minimumrente van twee procent moeten laten dalen? Dat is een beleidsbeslissing”, zegt Tine Hendrickx, woordvoerster van de VMSW. “Toen de regering die beslissing nam in 2014, was die twee procent héél laag. Intussen zijn de rentevoeten overal blijven dalen. Al zijn er de laatste maanden wel signalen dat ze weer gaan stijgen.”

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) ziet geen reden om de minimumrente verder te doen zakken. “De Vlaamse Woonlening biedt nog steeds een zeer scherp tarief voor de ontlener en de rentes zijn sowieso opnieuw stijgende”, zegt Homans. Ze benadrukt ook dat de regering het budget voor de sociale leningen al heeft opgetrokken met 200 miljoen euro. “Net om te voorkomen dat niet iedereen aan bod zou komen, zoals in het verleden meestal het geval was. 2014 was ook een piekjaar in vergelijking met de andere jaren”, zegt Homans. Of er nu meer mensen de weg gevonden hebben naar een reguliere bank, is volgens het kabinet “gissen”.

Net als het N-VA-parlementslid Lorin Parys benadrukt Homans ook dat de sociale leningen nog altijd veel meer voordelen bieden dan gewone banken. Haar kabinet wijst er onder meer op dat veel ontleners voor 100 procent lenen, “wat bij veel banken niet kan”. “Er zijn ook geen bijkomende voorwaarden voor de ontlener, zoals een verplichte bankrekening, of verplichte verzekeringen. De kans dat iemand met dit profiel bij een bank aan 2 procent zou kunnen lenen, is dan ook bijzonder klein.”

Aantal sociale leningen:

- 2014: 7.642

- 2015: 5.092

- 2016: 4.584

Uitgekeerd bedrag aan sociale leningen

- 2014: 1.206.030.046

- 2015: 801.436.947

- 2016: 719.416.143