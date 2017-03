Saadi door het lint: “Vuile Arabier en terrorist? Dat laat ik niet zo”

Saadi was boos bij Wim Smet, nu is duidelijk waarom. Foto: BELGA

Idriss Saadi scoorde in Charleroi een beauty, vierde opnieuw als Hulk – met opnieuw een gele kaart tot gevolg – maar niemand die zich daarin interesseerde na afloop. De Algerijnse spits van KV Kortrijk ging na afloop helemaal door het lint.

“Ik kreeg dingen naar mijn hoofd geslingerd die niet in een voetbalstadion horen”, brieste Saadi. “Welke?. Waar zijn we dan mee bezig? In deze context. Ik hoop dat ze de man in kwestie vinden. Ik heb hem goed gezien, er hangen camera’s in het stadion, de mensen rond hem weten wie het is. Hopelijk krijgt hij een stadionverbod.”

“Het is erg om zeggen, maar als hij nu nog gewoon ‘vuile Arabier’ had geroepen, had ik dat nog kunnen plaatsen. Maar terrorist? Een minderheid van de moslims plaatst ons in een slecht daglicht ja, maar we gaan toch niet veralgemenen. Dit kan ik niet zo laten.”