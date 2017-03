Femke (38) overleeft messteek van ex niet: “Hij was ‘ziekjaloers’ nu relatie over was”

Lanaken - Met één messteek, recht in het hart. Zo doodde René F. (63) gisterochtend zijn veel jongere vrouw Femke Wetzels (38), na een feestje in café Chaplin in Lanaken, Limburg. Het koppel was twintig jaar lang samen geweest, maar sinds twee maanden was de relatie over. René F. kon dat niet verkroppen. Voor de ogen van de andere cafégangers sloeg hij toe.

Tandartsassisente Femke Wetzels en haar man René V. waren sinds begin dit jaar uit mekaar. Het koppel was twintig jaar samen geweest, waarvan 16 jaar getrouwd. “Maar het was over. Op”, zegt een vriend van de vrouw. “Femke kon niet meer om met zijn bezitterigheid. Hij controleerde heel haar doen en laten.”

De knappe Nederlandse die uit Maastricht afkomstig is, had sinds kort ook een nieuwe vriend. De eigenaar van het café Chaplin. Vrijdag was ze daar, op het feestje. René F. kwam er later ook toe. Volgens cafégangers hebben Femke en René toen een heel lang gesprek gehad. “Een gewoon gesprek. Hij leek kalm”, zegt een ooggetuige.

Maar die stemming veranderde toen René rond 2 uur terugkwam van het toilet. Hij stormde plots de gelagzaal binnen met een mes in de hand. Hij liep naar Femke en plofte het mes recht in de borst van zijn vrouw.

Meermaals bedreigd

Femke werd in allerijl afgevoerd naar het hospitaal. Volgens wat we vernamen was ze nog bij bewustzijn. Toch overleed ze later in het ziekenhuis. De messteek had haar hart geraakt. Ook de omstaander die René nadien overmeesterde, raakte tijdens de schermutseling lichtgewond aan hand en been. Hij werd ter plekke verzorgd.

De stamgasten slaagden erin om René in bedwang te houden tot de politie ter plekke was. De man is gearresteerd op verdenking van doodslag en opgesloten in de gevangenis.

“Femke is er niet meer. Ik kan het nog niet goed vatten”, zegt de vriend nog. “We wisten wel dat René helemaal aan het flippen was gegaan na de breuk. Hij had haar meermaals bedreigd en was ziekelijk jaloers. Maar dat hij haar het leven zou ontnemen? Neen. Daarvoor was hij te veel een heer, dachten we.”