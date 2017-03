Penelope Fillon heeft echtgenoot aangeraden om “tot einde door te gaan”

Penelope Fillon, de echtgenote van de Franse rechtse presidentskandidaat François Fillon, heeft haar echtgenoot aangeraden om “tot het einde door te gaan”. Dat heeft ze gezegd in een interview met de krant Le Journal du Dimanche, waarin ze ook wijst op de “vastberadenheid” van de politicus. Ze liet ook weten “zeer gevarieerde opdrachten” te hebben vervuld voor haar echtgenoot.

In haar eerste interview sinds het uitbreken van het schandaal waarin de vroegere premier ervan wordt verdacht zijn echtgenote en twee van zijn kinderen te hebben laten betalen voor fictief werk in het Franse parlement, verzekert Penelope dat ze aan de speurders alle bewijzen heeft overgemaakt om aan te tonen dat ze wel degelijk voor Fillon werkte.

“Ik heb via mijn advocaat documenten laten overmaken aan de speurders. Brieven met notities die bewijzen dat ze via mij zijn gepasseerd, uitwisselingen via e-mail met andere medewerkers van mijn echtgenoot”, aldus Fillon, die toevoegt dat ze veel documenten heeft gevonden voor de periode 2012-2013, maar slechts weinig van de periode voor 2007. “Wie houdt er nu dergelijke documenten bij die tien, vijftien of twintig jaar oud zijn?”, vraagt ze zich af.

Tientallen parlementsleden hebben ondertussen geëist dat Fillon zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezing terugtrekt, maar Penelope heeft haar echtgenoot aangeraden om “door te gaan tot het einde” ondanks de moeilijkheden, “elke dag”, maar “het is hij die zal beslissen”.

“Opmerkelijke moed”

“Enkel hij kan president worden. Het feit dat hij dit alles kan doorstaan, is een bewijs van zijn opmerkelijke moed. Hij is de enige kandidaat die de ervaring, de visie, het project en de nodige vastberadenheid heeft om Frankrijk te leiden”, aldus Penelope, die toevoegt dat haar echtgenoot niet aan haar heeft gevraagd om over hem te praten, en dat zij zijn toestemming niet heeft gevraagd. Ze stelt ook dat ze fier zou zijn om Fillon te vergezellen indien hij president zou worden van de Republiek.

Penelope ontkent in het interview nog dat ze niet op de hoogte was van de bedragen en gegevens waarvan sprake is in het onderzoek naar het echtpaar Fillon. “Ik ben geschokt dat mensen kunnen denken dat ik zo onwetend en idioot ben. Maar dat kon ik op zich nog verdragen. Waar ik niet tegen kan, is het feit dat ook mijn echtgenoot daardoor wordt beledigd. François heeft heel veel respect voor vrouwen in het algemeen en in het bijzonder voor mij. Daarom voelde ik de noodzaak om te reageren”, stelt ze.

Huiszoeking

Zaterdag raakte nog bekend dat er al voor de tweede keer een huiszoeking werd verricht bij het echtpaar-Fillon, dit keer in hun kasteel in Solesmes. Ook meldde zijn partij, Les Républicains, dat het politiek comité van de partij maandag samenkomt om “de situatie te evalueren”.

Fillon zelf organiseert dit weekend twee bijeenkomsten, in de hoop te laten zien dat hij nog steeds veel steun krijgt. Tijdens een meeting zaterdag in Aubervilliers herhaalde Fillon vooral zijn verkiezingsprogramma, alsof er niets aan de hand was, aldus de Franse media.

Voor zondag heeft Fillon zijn aanhangers via een video op Twitter opgeroepen om massaal aanwezig te zijn tijdens zijn rally in het centrum van Parijs. De bijeenkomst wordt gezien als de ultieme test voor de presidentskandidaat, die volgens de peilingen als derde zou eindigen bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Indien dat gebeurt, zou het de eerste keer zijn in de geschiedenis van de Vijfde Republiek dat (centrum)rechts geen kandidaat in de tweede ronde heeft.

Volgens een peiling van Le Journal du Dimanche staat slechts 28 procent van de Fransen nog achter de kandidatuur van Fillon.