Obama gaf opdracht voor reeks cyberaanvallen tegen raketprogramma Noord-Korea

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama heeft een reeks cyberaanvallen laten uitvoeren tegen het Noord-Koreaanse raketprogramma. Dat meldt de krant New York Times.

Obama verwittigde zijn opvolger Donald Trump eerder al dat het Noord-Koreaanse nucleaire programma zijn grootste internationale uitdaging zou worden, en de adviseurs van Trump bekijken alle mogelijke opties, waaronder het voortzetten van de cyberaanvallen.

De aanvallen begonnen in 2014 toen de administratie van Obama besefte dat raketafweersystemen niet voldoende waren om de Verenigde Staten te beschermen tegen een mogelijke nucleaire dreiging. De president koos er daarom voor om zich te richten tegen de raketten nog voor ze werden getest, aldus NYT, die toevoegt dat details van het programma niet werden vrijgegeven op vraag van de nationale veiligheidsfunctionarissen.

Mislukte lanceringen

Nadat de VS de cyberaanvallen zijn beginnen uit te voeren, zijn al meerdere raketlanceringen mislukt of zijn de raketten van koers veranderd. Volgens voorstanders Obama’s strategie, hebben de aanvallen het moment dat Noord-Korea Amerikaanse steden zal kunnen bedreigen met nucleaire wapens of ballistische raketten, aanzienlijk verlaat, aldus de krant. Andere experts, die zeer sceptisch staan over de aanpak, hebben echter gesteld dat de mislukte lanceringen bijvoorbeeld ook het gevolg konden zijn van fabricagefouten.

Foto: EPA

Uit interviews met insiders heeft New York Times ook nog geconcludeerd dat de VS nog steeds niet in staat zijn om op een efficiënte manier het hoofd te bieden aan de Noord-Koreaanse nucleaire en ballistische programma’s.

Donald Trump kondigde eerder al aan dat de VS op een zeer agressieve manier zou reageren op Noord-Koreaanse dreiging.

De Verenigde Naties hebben Noord-Korea in november nog voor de zoveelste keer sancties opgelegd nadat Pyonyang twee maanden eerder zijn vijfde rakettest uitvoerde.