Rusland overweegt ban op Disneyfilm

De Russische overheid overweegt om de Disneyfilm Beauty and the Beast te bannen in Rusland. Het filmpersonage Le Fou die openlijk homoseksuele gevoelens voor zijn mannelijke vriend koestert, druist in tegen een controversiële wet in Rusland die homoseksuele propaganda onder minderjarigen verbiedt.

Voor het eerst in de geschiedenis pakt de Amerikaanse filmstudio Walt Disney Pictures uit met een homoseksueel personage. Het filmpersonage Le Fou uit Beauty and the Beast wordt echter niet door iedereen gesmaakt. De Russissche overheid overweegt zelfs om de film in Rusland te verbieden. Dat meldt de televisiezender BBC.

De minister van Cultuur, Vladimir Medinsky, is nu een onderzoek gestart naar de precieze inhoud van de film nadat een parlementslid de film als "schaamteloze propaganda" omschreef. Het homoseksuele personage uit de film zou naar verluidt een overtreding vormen op een controversiële Russchische wet uit 2013, die elke vorm van homoseksuele propaganda onder minderjarigen verbiedt.

De film zou op 16 maart in Rusland verschijnen.