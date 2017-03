Disney geeft eerste foto van Mary Poppins vrij

Disney heeft de allereerste foto van actrice Emily Blunt als Mary Poppins vrijgegeven. Emily Blunt krijgt de rol van de magische nanny in de nieuwste Disneyfilm Mary Poppins die volgend jaar rond de kerstperiode zal worden gelanceerd.

Disney lanceert volgend jaar, in navolging van Beauty and the Beast, de filmklassieker Mary Poppins. De gerenommeerde actrice Emily Blunt (33) neemt de rol van de gelijknamige nanny in en de filmproducent geeft nu voor het eerst een beeld vrij van de actrice als de iconische Mary Poppins.