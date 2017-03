KV Oostende-verdediger Milic mist bekerfinale met sleutelbeenbreuk

KV Oostende zal het de komende weken zonder haar Kroatische verdediger Antonio Milic moeten doen. Dat maakte de club zondagmiddag bekend op haar website.

Milic liep zaterdagavond in de competitiewedstrijd tegen Lokeren (0-0) een sleutelbeenbreuk op en zou zo’n zes weken buiten strijd zijn. De verdediger mist zo, naast de start van play-off I, ook de Bekerfinale op 18 maart tegen Zulte Waregem.

“Antonio Milic kwam gisteren in de slotfase ongelukkig ten val op de schouder en werd meteen na de wedstrijd naar het ziekenhuis gebracht”, klonk het op de website van KVO. “Daar luidde het verdict dat hij een sleutelbeekbreuk opliep.”

De 22-jarige Milic was een vaste pion in de verdediging van KVO-trainer Yves Vanderhaeghe. Milic kwam dit seizoen al tot 27 wedstrijden in de hoofdmacht van de Kustboys.