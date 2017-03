Keukeleire haalt start Parijs-Nice (maar zonder fiets)

Jens Keukeleire (Orica-Scott) is tijdig aan de start geraakt van Parijs-Nice. De 28-jarige West-Vlaming nam zaterdag deel aan Strade Bianche, maar moest daarna meteen ook aan de bak in Parijs-Nice. Rond middernacht arriveerde hij in Parijs, met bagage, maar wel zonder fiets.

Keukeleire, die de finish niet haalde in Siena, moest twee vluchten nemen na de Italiaanse dagwedstrijd. Eerst via Firenze naar Rome, dan via Rome naar Parijs. “Alles ging heel vlot”, zei hij vlak voor de start van de eerste etappe in Parijs-Nice. “Ik moest me niet opjagen en we arriveerden zelfs iets vroeger dan voorzien in Parijs. Het zag er goed uit, ik hoopte tegen 0u30 al in mijn bed te liggen. Maar aan de bagageband liep het fout”, gaat hij verder. “Mijn bagage was aanwezig, maar mijn fiets niet. Dus ik moest heel wat formulieren invullen en verloor toch wel wat tijd.”

Keukeleire kan gelukkig terugvallen op een reservefiets en iemand van de ploeg bracht ook zijn trainingsfiets mee uit België. “Daar koers ik nu op”, zegt hij. “Maar hopelijk komt de fiets nog terecht.”