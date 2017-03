Twaalf felbegeerde plaatsen: ouders kamperen al vijf dagen aan school

Vilvoorde - Enkele ouders kamperen al sinds woensdag op het domein van het KTA Horteco in Vilvoorde om hun kind in te schrijven in het eerste middelbaar. Dat meldt directeur Wietse Coolen. De school richt voor het eerst de studierichting 1B Land- en tuinbouw in en heeft daarvoor maar twaalf plaatsen beschikbaar. Zelfs ouders die nu al weten dat ze op de wachtlijst komen, staan al vier dagen in de rij. De school voorzag in onderdak, sanitair, internettoegang en een kampvuur.

Maandag 6 maart starten de inschrijvingen voor het eerste middelbaar. KTA Horteco richt vanaf volgend schooljaar de studierichting 1B Land- en tuinbouw in nadat meerdere ouders, scholen en CLB’s daar de voorbije jaren om gevraagd hadden. De school kan voor de nieuwe richting maar één klas inrichten en er zijn ook maar twaalf plaatsen in de klas, opdat de leerlingen de aandacht kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Vanaf woensdag verschenen de eerste ouders op het schooldomein, omdat ze absoluut een plaats wilden en bepaalde voorrangsregels ervoor zorgen dat er voor één leerlingengroep maar drie plaatsen zijn. De wachtende ouders vinden die regeling niet fair en hebben mails gestuurd naar Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) om de situatie aan te kaarten.

“We moeten regels volgen”

“Wij zouden het ook graag anders zien”, zegt directeur Wietse Coolen. “We moeten de regelgeving volgen, en die bepaalt dat alle Vilvoordse secundaire scholen dezelfde voorrangsregels moet volgen. Maar onze leerlingen komen van 179 gemeenten in Vlaanderen, omdat we specifieke richtingen aanbieden. Het gaat dus om een ander leerlingenprofiel dan in de overige Vilvoordse scholen. Het is dan ook spijtig dat we veel ouders moeten teleurstellen en we zullen dit aankaarten op een hoger niveau.”

Brasschaat

Ook in Brasschaat wordt er gekampeerd. De eerste ouders kwamen zaterdag in de late namiddag aan openluchtschool Sint-Ludgardis om zeker te zijn van de inschrijving van hun kleuter.

Er zijn in totaal 45 plaatsen voor de instapklasjes van de openluchtschool. Zondagmiddag waren er al 37 plaatsen bezet. De school laat zondagavond om 18 uur de mensen binnen. Maandagochtend beginnen dan de inschrijvingen.