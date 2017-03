Man slaat autoruit in en verblindt bestuurder met pepperspray

Op het internet is een schokkende video opgedoken van een zwaar geval van verkeersagressie. Op de beelden is te zien hoe een razende man met zijn blote vuist een autoruit inslaat en nadien de bestuurder in de wagen verblindt met pepperspray.

Een bestuurder die stond te wachten aan de lichten kon het hele incident - dat vorige maand plaatsvond in Florida - vastleggen op beeld.

Volgens hem had de bestuurder van de zwarte wagen eerst staan schreeuwen tegen de bestuurder van de BMW, die daarop zijn pepperspray bovenhaalde. Vervolgens schopte hij woest tegen het voertuig. "Even later stapte de man zelf uit zijn BMW om de autoruit van de andere wagen met zijn blote vuist in te slaan en hem te verblinden met pepperspray", klinkt het.

Uiteindelijk stapte de aangevallen autobestuurder ook zelf weer uit om een loden pijp uit zijn koffer te halen. "Ik was echt bang dat er doden zouden vallen", zegt de getuige. "Toen hij zijn koffer opende, dacht ik echt dat hij een geweer ging bovenhalen."