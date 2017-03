Leverkusen zet coach Roger Schmidt aan de deur

Een dag na de zware 6-2 nederlaag in de derby tegen Borussia Dortmund heeft Bayer Leverkusen zijn coach Roger Schmidt ontslagen, zo maakte de Bundesliga-club zondag bekend.

Door de elfde competitienederlaag van het seizoen is het fiere Leverkusen in de stand weggezakt naar de negende plaats en is de kwalificatie voor de Champions League ver weg. Dit jaar zijn ze op het kampioenenbal de uitschakeling nabij na de 2-4 thuisnederlaag van enkele weken geleden tegen het Atlético Madrid van Rode Duivel Yannick Carrasco in de heenwedstrijd van de achtste finales. Op woensdag 15 maart staat Leverkusen dus voor een bijna onmogelijke opdracht in het Vicente Calderonstadion in de Spaanse hoofdstad.

De nakende komst van een nieuwe coach betekent mogelijk ook meer speelkansen voor Leon Bailey, de Jamaicaanse winger die tijdens de wintermercato Racing Genk verliet om zijn geluk in de Bundesliga te beproeven. In de vijf competitiewedstrijden na zijn transfer kwam de negentienjarige Bailey er amper tot acht speelminuten, in de laatste vier wedstrijden zat hij er niet eens meer in de wedstrijdselectie. In de Champions League kreeg hij tegen Atlético wel enkele speelminuten.

De bijna vijftigjarige Schmidt was sinds de zomer van 2014 aan de slag in de BayArena en had er nog een overeenkomst tot medio 2019. Hij loodste de club de voorbije twee seizoenen telkens naar de groepsfase van het kampioenenbal, maar dit seizoen is met een voorlopige negende plaats het slechtste in de voorbije veertien jaar, ondanks stevige investeringen in de spelerskern. Hij is al de negende trainer die dit seizoen aan de deur wordt gezet in de Bundesliga.