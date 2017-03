Jonge moeder (35) dacht dat ze griep had, maar de realiteit was dramatisch

Terwijl de 35-jarige Lesley Kane op vakantie was in Nederland, voelde ze zich plots onwel. Gewoon een griepje, dacht ze. Maar niet veel later viel ze bewusteloos neer. Ze werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, waar de dokters een schokkende ontdekking deden.

De artsen zagen dat de vrouw een bloedvergiftiging en necrotiserende fasciitis (een bacteriële infectie, red.) had opgelopen. De bacterie was in haar lichaam terechtgekomen door een kleine schaafwond op haar linkerborst veroorzaakt door een spelletje trefbal.

In het ziekenhuis ging de toestand van de jonge moeder echter razendsnel achteruit. Voor de chirurgen zat er maar één ding op: haar linkerborst en een deel van de huid op haar romp en rug verwijderen. Een levensnoodzakelijke operatie.

Mother loses left breast after catching flesh-eating bug while playing dodgeball https://t.co/vFsCUYBpNu — Metro (@MetroUK) 5 maart 2017

Maandenlange lijdensweg

Wat volgde, was een maandenlange lijdensweg. Lesley onderging verscheidene huidtransplantaties en vocht om te herstellen van de vreselijke schade die haar lichaam had opgelopen.

Nu - zes maanden later - is ze terug thuis in het Schotse plaatsje Stonehaven. Maar ze heeft nog steeds een lange weg te gaan.

“Toen ik Nederland verliet, zat ik nog in een rolstoel. Ik moest langzaamaan mijn kracht weer opbouwen”, vertelt ze aan Daily Mirror. “Eenmaal in Schotland zag mijn leven er plots helemaal anders uit. Ik kon niet ver stappen en de dagelijkse taken waren te lastig voor mij. Ik was constant moe en moest veel pijnstillers nemen. Nu ben ik nog steeds niet helemaal genezen. Mijn geest is weer honderd procent in orde, maar mijn lichaam kan me nog niet bijhouden.”