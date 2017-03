Gevonden schedels in China zijn mogelijk van een nog onbekende of mysterieuze mensensoort

In de Chinese provincie Henan hebben archeologen twee gedeeltelijke schedels gevonden. Opvallend is dat de schedels deels mens, deels Neanderthaler, en dus de mogelijke ontdekking van een onbekende mensensoort kunnen betekenen.

Neanderthalers stierven zo’n 40.000 jaar geleden uit. De moderne mens heeft op enkel details na hetzelfde DNA maar een neanderthalerlichaam kende enkele bijzondere kenmerken. Neanderthalers waren kleiner en steviger, en beschikten over anders gevormde schedels. Daardoor hadden ze bijvoorbeeld grotere wenkbrauwbogen.

De gevonden schedels in China lijken nu echter een kruising van mens en Neanderthaler. “Het is een zeer belangrijke ontdekking”, aldus Katerina Harvati, expert op het vlak aan de Universiteit van Tübingen. “Zeker omdat alle menselijke fossielen die tot nu toe gevonden werden in Oost-Azië zeer partieel en daarom ook moeilijk te dateren waren.”

Het waren graafmachines die de schedels tussen 2007 en 2014 bovenhaalden in Lingjing, in de provincie Henan. Het betreft gedeeltelijke schedels, gevonden in een gebied dat 105.000 tot 125.000 jaar geleden bevolkt zou geweest zijn. Het zou gaan om schedels van goede jagers, die geoefend waren in het maken van stenen wapens. Nabij de vindplaats werden ook botten van paarden, vee, een dinosaurus en een gigantisch hert gevonden.

Nieuwe mensensoort?

De schedels werden sindsdien onderzocht door wetenschappers van de Chinese Academy of Sciences in de Washington University in St. Louis. Deze week publiceerden ze hun bevindingen in het wetenschappelijk tijdschrift Science. De wenkbrauwbogen en botmassa waren kleiner dan normaal bij neanderthalers en ook de vorm van de schedels leek meer op die van de eerste moderne mensen. Dit terwijl de oorkanalen en de achterkant van de schedels duidelijk gelinkt konden worden aan neanderthalers.

“Dit kan wel eens de ontdekking van een nieuwe mensensoort betekenen”, aldus Xiujie Wu, auteur van het artikel. “Eentje die tot nu toe onbekend was en in Oost-Azië leefde tot zo’n 100.000 jaar geleden.”

Andere experten denken dan weer dat het zou kunnen gaan om schedels van de ‘denisovamens’, een mysterieuze mensensoort waarvan tot nu toe enkel DNA van een vinger en een tand onderzocht werden. Die twee fossielen werden gevonden in een Siberische grot en men gaat ervan uit dat de denisovamens leefde tussen 100.000 en 50.000 jaar geleden.

Deze mensensoort deelde genetisch materiaal met zowel de moderne mens als Neanderthalers. Deze optie werd echter niet opgenomen in de studie omdat er geen genetisch materiaal gerecupereerd kon worden van de schedels.