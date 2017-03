David bezorgt volle AB kippenvel tijdens concert Freaky Age: “Ik wist dat ik het nu moest doen”

Ternat - Freaky Age maakte zaterdagavond een ijzersterke comeback in de AB in Brussel, maar voor het moment van de avond tekende hun boezemvriend David Fraipont (25). Hij vroeg zijn vriendin Lisse Doms (25) ten huwelijk op het podium. En ze zei ja.

Frontman Lenny Crabbe van Freaky Age is een boezemvriend van David. Foto: Anke De Backer

Het leek wel alsof de AB in Brussel zaterdagavond enkel geopend was voor mensen uit Ternat. De vier rockers van Freaky Age op het podium zijn van de gemeente afkomstig en in het publiek zagen ze heel wat vrienden en kennissen. Het leverde een geweldig concert op, maar ook voor David Fraipont (25) was het een avond om niet snel te vergeten.

“Sinds Lisse Doms (25) en ik vorige zomer 8 jaar samen waren, denk ik er al over na om haar ten huwelijk te vragen”, zegt hij. “Na enkele gesprekken aan de toog met vrienden besliste ik dat het fijn zou zijn om het aanzoek in de AB te doen tijdens het optreden van Freaky Age. Zeker omdat Lenny (frontman Lenny Crabbe, nvdr) en Mathi (gitarist Mathias Declercq, nvdr) heel goede vrienden zijn met wie ik wekelijks één of meerdere pinten ga drinken.”

Na Never See The Sun was het moment van David en Lisse gekomen.

En dus stapte David zaterdagavond na het eerste bisnummer het podium op. “Goedenavond allemaal”, zei hij. Waarna Lisse het podium op werd gevraagd en hij haar de vraag stelde. Het publiek, samen met de bandleden van Freaky Age, ging helemaal uit de bol. “Ik was wel heel erg nerveus”, zegt David. “Want ik moest backstage geraken en dan het podium op geraken. Maar ik had alles geregeld met de groep, dus ging het uiteindelijk vlot.”

Freaky Age droeg daarna nog het mooie Heart is Gold op aan hun boezemvriend. “Ik had hen gevraagd of ze dat wilden doen”, zegt David. “Ze spelen het niet altijd, maar nu wilden ze het nog wel eens doen. Geweldig.”

Dat heel wat van zijn vrienden én haar vriendinnen aanwezig waren, maakte het moment van David en Lisse extra speciaal. “Ik heb daarom geregeld dat haar vriendinnen ook allemaal een ticket hadden. Ik heb lang getwijfeld, maar dit leek echt wel de goede manier.”

Lisse zelf is een dag later nog steeds dolgelukkig. “Ik was enorm verrast”, zegt ze. “Blijkbaar was iedereen op de hoogte, behalve ikzelf dan. Stiekem vroeg ik me de voorbije maanden wel eens af wanneer dat huwelijksaanzoek nu zou komen, maar ik was echt enorm blij dat het zaterdag gebeurd is. Ik dacht wel dat zo op het podium komen niets voor mij was, maar ik ben zo gelukkig dat ik het gedaan heb.”

Foto: Anke De Backer

Foto: Anke De Backer

Foto: Anke De Backer