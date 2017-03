Vrouw verliest handtas tijdens feestnacht en krijgt hem terug met griezelig (of schattig?) briefje

Een 25-jarige vrouw verloor enkele weken geleden haar handtas tijdens een feestnacht. Zes weken later dook het ding plots weer op, inclusief een wel heel opmerkelijk briefje. Griezelig of schattig?

Hayley Minn had teveel gedronken tijdens een avondje uit. Thuis ontdekte de Londense, die als journaliste werkt voor de Daily Mirror, dat haar handtas spoorloos was. Ze gaf al vrij snel de hoop op een terugkeer op, maar zes weken later werd haar verloren handtas teruggebracht via de post.

Alles wat er moest inzitten, zat er nog steeds in. Maar de handtas bevatte ook een opmerkelijk briefje, waarvan Hayley nog steeds niet weet of het griezelig of schattig is. Het ging als volgt:

“Beste Miss Hayley, alles goed? Ik hoop van wel. Ik wil je bij deze informeren dat ik je handtas gevonden heb nabij Liverpool Station. Mocht je hem verloren zijn en ernaar op zoek zijn. Ik heb enkel naar de inhoud gekeken omdat ik zocht naar een adres zodat ik dit ding kon terugsturen. Ik vond wel enkele ‘naughty things’. Geen nood, je moet je niet schamen. Ik hou van mensen die voor extra bescherming zorgen! (het ging om condooms, nvdr.)”

Een grapje, op zich niets mis mee. “Kijk zeker je bezittingen na en als het mogelijk is, laat dan iets weten op mijn mailadres funny.stud@hotmail.com. Als er iets is dat je niet kan vinden, je mag er zeker van zijn dat ik alles heb teruggestuurd zoals ik de tas gevonden heb. Enkel een woordje van advies: let op jezelf en je spullen wanneer je uitgaat. Je bent één van de mooiste personen die ik ooit heb gezien en ik ben er zeker van dat je in de realiteit nog mooier bent dan op je foto.”

Dit begint een beetje ‘awkward’ te worden, niet? “Ik hoop dat ik je eens mee op een date kan nemen, al ben ik er zeker van dat er al iemand is in je leven. Indien dat niet het geval is: geef me een kans. Ik wens je een goed weekend. Twijfel niet om me te contacteren als je iets nodig hebt of ik iets voor je kan doen. Ik kijk uit naar je antwoord.”

En de afsluiter was nog het beste van allemaal. “Geniet van elk moment in je leven, want je weet nooit wat er kan gebeuren. Je geheime (e-mail) vriend of aanbidder.” Hayley antwoordde niet op de avances van de eerlijke vinder van haar handtas en hoorde sindsdien niets meer van hem.