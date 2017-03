Romelu Lukaku ging zondag met zijn ploeg Everton 3-2 onderuit op het veld van Tottenham. De spits kon na afloop toch een beetje tevreden terugkijken op zijn wedstrijd, want hij scoorde tien minuten voor tijd de 2-1 aansluitingstreffer. Voor de spits was het al zijn 61e doelpunt (!) voor de Toffees, hij is daarmee topschutter aller tijden voor de ploeg uit Liverpool. Bekijk hier al zijn doelpunten!