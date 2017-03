Jarige rijdt ‘Bongobon-Ferrari’ tijdens plezierritje in de prak

Heusden-Zolder -

Een plezierritje met een Ferrari is gisternamiddag plots geëindigd met een crash bovenop de kanaalbrug van de E314 in Heusden-Zolder. Een van de inzittenden had voor zijn verjaardag een Bongobon ­gekregen voor een ­namiddagje Ferrari-plezier. Het gezelschap besloot gisteren een ritje te maken over de E314, maar tijdens een hevige ­regenbui liep het mis.