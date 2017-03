Topschutter Lukaku: “Ik wil de Premier League en de Champions League winnen, maar daar ben ik nog niet”

Op nauwelijks 23 jaar kroonde Romelu Lukaku zich gisteren tot topschutter aller tijden voor Everton in de Premier League. Maar echt genieten kon hij niet van zijn 61ste goal in het blauwe shirt van ‘The Toffees’. Everton verloor met 3-2 bij Tottenham en Harry Kane is met twee nieuwe goals de nieuwe leider van de topschuttersstand (19).

Ik ben nog niet in de fase waar ik wil zijn. Dat is de Premier League en de Champions League winnen Romelu Lukaku

Wie is de beste spits van de Premier League? Alexis Sanchez zat zaterdag tot verstomming van iedereen op de bank tijdens de nederlaag van Arsenal op Liverpool. Bleven over: Romelu Lukaku en Harry Kane. Beide 23-jarige spitsen namen het in een rechtstreeks duel tegen elkaar op in White Hart Lane. Alhoewel, duel. Eerlijk was de tweestrijd nooit. Daarvoor was het overwicht van Tottenham te groot en konden Kane en Lukaku nooit met gelijke wapens strijden.

Duncan Ferguson

Kane trof twee keer raak en had zelfs een hattrick kunnen scoren, maar vond Everton-doelman Joel Robles op zijn weg. Het zou zijn derde hattrick in drie weken zijn geweest, na eerder Fulham in de FA Cup en Stoke in de competitie.

Dan was Romelu Lukaku eigenlijk efficiënter. De Belg beleefde een erg moeilijke middag in Noord-Londen en werd goed onder controle gehouden door de fit geraakte Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Maar die ene keer dat Vertonghen weggleed, greep Lukaku zijn kans. Hij kreeg de bal van de ingevallen Kevin Mirallas en versloeg de Franse nationale doelman Lloris met rechts, een mooi geplaatste overlangse trap.

Het doelpunt was goed voor de 2-1 en even ging Everton erin geloven. Maar doelpunten vielen pas in de blessuretijd. Eerst Dele Alli, na een vrijschop van Winks, en helemaal op het einde nog invaller Enner Valencia. Lukaku droop ontgoocheld af, maar brak en passant toch een record. Zijn goal was zijn 61ste voor Everton in de Premier League. Niemand deed ooit beter sinds de Engelse topcompetitie in 1992 boven de doopvont werd gehouden. Lukaku snoept het record af van Everton-legende Duncan Ferguson. Wie het lijstje van Premier League-topschutters voor de 24ste verjaardag bekijkt, merkt dat Lukaku in goed gezelschap staat. Hij gaat in dat lijstje nu zelfs Cristiano Ronaldo voorbij.

“Lukaku toonde vandaag nog maar eens hoe sterk en gevaarlijk hij is als hij een doelkans krijgt”, zwaaide Everton-coach Ronald Koeman met lof. “Het was geen competitie tussen de spitsen vandaag, maar zowel hij als Kane toonden hun kwaliteit van afwerken.”

Koeman spiegelt zich aan het succes van Tottenham maar meent dat hij één of twee jaar achterstand heeft op het team van Mauricio Pochettino.

“Tottenham speelt nu twee of drie jaar met dezelfde spelers. Het gaat over tijd die we nodig hebben. Als we tijd krijgen om beter te worden is dat een volgende stap voor de club.”

Het is maar de vraag of Everton dit seizoen nog in de buurt komt van een Europees ticket. De top vier en de Champions League is sowieso een verre droom. En laat nu net de Champions League het toneel zijn waar Romelu Lukaku zo snel mogelijk op wil acteren. Dat zei hij afgelopen week nog in een gesprek met het Franse tv-station SFR. “Ik ben nog niet in de fase waar ik wil zijn. Dat is de Premier League en de Champions League winnen.” De kans is groot dat Lukaku aan zijn laatste maanden in Everton bezig is.

Assist van Mirallas

Kevin Mirallas viel in en leverde de assist voor Lukaku aan. “We zijn blij dat hij nu topschutter is en hopelijk kan hij er nog veel maken. Ik heb al wel wat assists gegeven voor hem (tien, nvdr.), maar hij moet ze uiteindelijk nog altijd maken. We zijn fier op hem.”

Voor Mirallas was het al de tweede keer op rij dat hij op de bank begon. “Maar ik vrees niet voor mijn plaats bij de nationale ploeg”, klonk het vol vertrouwen. “Ik heb al een twintigtal matchen begonnen en er zijn er bij de nationale ploeg die veel minder spelen dan ik.”

INFO

Tottenham3

Everton2