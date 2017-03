Kasteelmoord-gangster Pierre Serry rekent na vier jaar stilzwijgen af met dokter Gyselbrecht

Net voor de start van het Kasteelmoord-proces heeft onderwereldfiguur Pierre Serry voorgoed afgerekend met zijn goede vriend dokter Gyselbrecht. “De dokter zette me elke dag onder druk om een huurmoordenaar te vinden”, verklaart Serry, die vier jaar zweeg “uit respect voor zijn vriend de dokter”.

Donderdag start het proces van de moord op kasteelheer Stijn Saelens. De vermoedelijke opdrachtgever, dokter André Gyselbrecht – schoonvader van het slachtoffer – houdt vol dat zijn schoonzoon niet dood moest. “Ik had alleen gevraagd om hem een lesje te leren”, klinkt het nu al vier jaar.

Gyselbrecht vond daarvoor steun bij zijn vriend Pierre Serry, organisator van de moord. Die zweeg al die tijd en sprak de dokter nooit tegen. Maar dat is voorbij. Eerder verklaarde Serry dat de dokter wél de opdracht had gegeven om een huurmoordenaar te vinden. Onlangs preciseerde hij dat. “Ik kreeg in totaal twee enveloppen van de dokter. Eén met 5.000 euro en één met minder dan 5.000 euro. Die waren bedoeld als voorschot voor huurmoordenaar Anton van Bommel.”

Het bleef niet bij die ene verklaring. Serry zegt ook tussen de zomer van 2011 en de moord in januari 2012 zowat dagelijks te zijn “lastiggevallen” door de dokter. “Ofwel telefoneerde hij, ofwel werd ik ontboden op de dokterspraktijk. Steeds vroeg hij me of ik al iemand had om zijn schoonzoon uit de weg te ruimen.” Volgens Serry is het duidelijk dat de dokter zijn schoonzoon dood wou. Dat Serry nu spreekt, heeft te maken met zijn slechte vooruitzichten in de zaak. De drugsdealer en beroepssjoemelaar heeft een wankele gezondheid en hoopt met zijn medewerking wellicht op enige clementie van de rechters.

Dokter Gyselbrecht komt door de verklaringen in nauwe schoentjes, maar zijn advocaat Johan Platteau wilde gisteren niet veel kwijt: “Ik heb mijn verdediging klaar. Donderdag op de zitting zal u horen wat onze argumenten zijn.”