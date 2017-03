Elke dag worden drie bussen van De Lijn geflitst: “De gemiddelde Vlaming doet slechter”

De bussen van De Lijn maakten vorig jaar in totaal 1.110 snelheidsovertredingen. Het BIVV dringt aan om snelheidsbegrenzers te installeren, maar daar is weinig animo voor. “De gemiddelde Vlaming doet het een pak slechter”, zegt De Lijn.

De buschauffeurs van De Lijn reden vorig jaar 1.110 flitsboetes bij elkaar, oftewel drie snelheidsovertredingen per dag. Volgens de cijfers van het kabinet van Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) zijn dat er ook net iets meer dan in 2015 (1.081 overtredingen). “Dat klinkt veel,” geeft minister Weyts toe, “maar De Lijn staat wel in voor ongeveer 30.000 ritten per dag. Een buschauffeur begaat afgerond minder dan 1 overtreding per 100.000 gereden kilometer. Wie van ons kan dat zeggen? Ik zal eerlijk spreken voor mezelf: dat haal ik niet.”

Ook bij De Lijn benadrukken ze dat ze “de gemiddelde Vlaming dat weleens willen zien doen”. Die krijgt ongeveer 1 boete op amper 30.000 afgelegde kilometer. “Een pak slechter, dus”, zegt woordvoerster Astrid Hulhoven. Ze benadrukt dat De Lijn ook nauwgezet een individueel dossier bijhoudt van alle chauffeurs en dat de chauffeurs als het echt de spuigaten uitloopt zelfs teruggestuurd worden naar de rijschool. “Onze chauffeurs zijn doordrongen van de verkeersveiligheid”, klinkt het.

Dat neemt niet weg dat het nog altijd beter kan. Daarom dringt het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) bij Weyts aan om intelligente snelheidsbegrenzers in te bouwen op de bussen. “Dat is nu op de Londense bussen ook al het geval”, zegt woordvoerder Stef Willems. “We vermoeden dat de meeste flitsboetes kleine overtredingen zijn. Die kunnen we perfect vermijden door een begrenzer in te stellen van 50 kilometer per uur in de bebouwde kom en 70 kilo­meter per uur op de gewest­wegen.”

Brokkenpiloten

Voorlopig ziet Mobiliteits­minister Ben Weyts daar geen heil in. “De chauffeurs van De Lijn begaan minder verkeersovertredingen dan de doorsneechauffeur. Dan moet je hen toch niet met alle zonden van Israël overladen. Laat ons beginnen met naar ons eigen rijgedrag te kijken.”

Wat hem wél mateloos stoort, is dat de vakbonden nog altijd de verkeersboetes terug­betalen van de chauffeurs. “Dat geeft een totaal verkeerd signaal. Zo ontstaat juist het beeld dat de chauffeurs van De Lijn brokkenpiloten zijn en net het tegendeel is waar.”