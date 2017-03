François Kompany: “We wísten dat de scheidsrechter tegen ons zou fluiten”

Roeselare droop bekaaid af na de zware nederlaag op de Bosuil. Maar niet Antwerp, wel de scheidsrechter was de gebeten hond. Ook de centrale verdediger François Kompany – broer van – haalde uit naar de arbitrage: “We wisten vooraf dat de ref tegen ons zou fluiten en zo is het ook uitgedraaid. Alles is nog mogelijk, maar het wordt wel moeilijk. In de terugwedstrijd mogen we niet zo veel kansen missen. We zullen op Schiervelde vol aan de bak moeten en vooral agressiever moeten spelen. Antwerp speelde zeker niet schitterend, hé, dus alles blijft mogelijk. Twee keer scoren op Schiervelde en de buit is binnen. Dat vertrouwen hebben we na een goede tweede helft.”