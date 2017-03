Lotto Arena is te groot voor Jamilla, maar ze ziet er de humor van in

Jamilla Baidou (23), het YouTube-sterretje uit Stabroek dat drie jaar geleden deelnam aan The Voice, zal de Lotto Arena niet kunnen vullen met 5.000 fans. Jamilla is naar de Stadsschouwburg verhuisd, waar ze voor maximaal 2.000 liefhebbers haar Foktop-show zal geven. De zaal wordt wellicht wat verkleind, want Jamilla zou nog maar 600 tickets verkocht hebben.

Echt storm loopt het dus niet voor die show, maar Jamilla is op haar Facebookpagina niet te beroerd om dat toe te geven: “Als de borsten te groot zijn, bent ge blij met een borstverkleining. Als het gat te dik is, bent ge blij met een personal trainer. Als de Lotto Arena dan toch te groot is, kijk ik op 15 april uit naar een volle Stadsschouwburg.”