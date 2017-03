Legendarische BRT-reeks ‘Merlina’ keert eenmalig terug

Met z’n drieën zijn ze al 210 jaar oud, maar de innerlijke detective van Lea Couzin (82), Mieke Bouve (55) en Paul Ricour (73) blijft eeuwig jong. De acteurs uit de legendarische jeugdreeks ‘Merlina’ van de BRT kwamen vorige week samen om een aantal radiofeuilletons op te nemen, waarin zelfs Facebook en Tinder opduiken. Wie ‘Merlina’ wil herbeleven, moet vanaf vandaag luisteren.

“Waterman roept Merlina”: als dit voor u Chinees is, bent u niet grootgebracht met de jeugdreeks die van 1983 tot 1988 op de toenmalige BRT te zien was. De avonturen van detective Marie-Ann ‘Merlina’ Meerschaut, haar nichtje Ann en Polycarpus ‘Pol’ Tack zouden we vandaag afdoen als poppentheater van bordkarton, maar in de jaren 80 ging het erin als zoete koek. Deze week blaast radiozender Joe het stof van de jeugdreeks tijdens de Celebrate the 80s-week, waarin alle muziek in het teken staat van de jaren 80. De radiozender haalde acteurs Lea Couzin, Mieke Bouve en Paul Ricour naar de studio om een aantal radiofeuilletons op te nemen. Elke dag krijgen de luisteraars een nieuwe verhaal van Merlina, waarin voor het eerst Facebook en Tinder hun intrede doen.

Selfies met fans

Voor actrice Lea Couzin, onlangs nog te zien als de bomma van Wesley Biets in de serie Callboys, was het een fluitje van een cent om Merlina te reanimeren. “Ik heb vroeger ontzettend veel luisterspelen voor de radio gemaakt, dit was heel snel ingeblikt.” De jeugdreeks waarin Couzin de hoofdrol speelde, is al bijna dertig jaar oud. Maar Couzin wordt nog altijd herkend. “Door zeventigers en tachtigers, maar ook door dertigers en veertigers. Mensen willen selfies nemen, vroeger was dat een handtekening. Dat ik op mijn leeftijd nog altijd herinnerd word, is fijn. De kinderen van vandaag zouden de serie Merlina wellicht wat traag vinden; de enige echte actie kwam van de Parafix die je kon afvuren (een paraplu waarmee je mensen tijdelijk kon bevriezen, nvdr.). Maar de verhalen blijven overeind, die zijn schitterend geschreven. Ik had ook bijna gezegd dat de reeks schitterend geacteerd is, maar dat zou ik over mezelf nooit durven te zeggen.” (lacht)

Minnaar en mentor

Lea Couzin verkeert nog altijd in goede gezondheid. “Ondanks de reuma. Ik heb een schitterende echtgenoot, die mijn minnaar en mijn mentor is. We treden nog altijd samen op, met liedjes van toe. Wat ik doe, probeer ik goed te doen. Net zoals die gastrol in Callboys. Ik kreeg na de opnames een kaart van regisseur Jan Eelen. Uw verschijning was fantastisch, schreef hij, het was kort maar er boenk op.” (lacht)

De hoorspelen van ‘Merlina’ zijn de hele week op Joe te ­beluisteren bij Rani De Coninck en Raf Van Brussel tussen 17 en 19 uur.