CLUBNIEUWS. Week lang straftraining bij Standard, Samatta gelooft in Genks mirakel

Na de wanprestatie tegen Moeskroen krijgen de spelers van Standard een week lang straftraining. Bij Genk gelooft matchwinnaar Ali Samatta nog in het halen van Play-off 1. Het clubnieuws van de dag.

STANDARD. Week lang straftraining na wanprestatie tegen Moeskroen

“Geen tempo, geen druk, geen agressiviteit, geen intensiteit en alle duels verloren.” Helemaal niets positiefs had Aleksandar Jankovic zaterdagavond op Moeskroen (1-0-verlies) gezien. De Standard-trainer kondigde dan ook sancties aan. Deze week wordt er drie keer per dag getraind, waaronder één loopsessie om 9 uur ’s ochtends. “Blijkbaar hebben de spelers niet dezelfde ingesteldheid als ik“, aldus Jankovic. “Ons probleem is makkelijk op te lossen. Met een goede mentaliteit zouden onze slechte resultaten vanzelf verdwijnen.”

GENK. Samatta gelooft nog in Mirakel

Ook matchwinnaar Ali Samatta sloeg zaterdagavond aan het rekenen. “We hebben nog altijd vijftig procent kans om Play-off 1 te halen.”

De Tanzaniaanse aanvaller van RC Genk legde met twee doelpunten Club Brugge over de knie. “En toch zit ik met gemengde gevoelens”, zuchtte hij achteraf. “Ik ben tevreden met de overwinning en mijn twee doelpunten, maar het hogere doel blijft het behalen van Play-off 1.”

Racing Genk heeft nog een waterkans om dat doel te bereiken, maar is afhankelijk van de resultaten van Charleroi en KV Mechelen. “Er moet inderdaad heel wat gerekend worden”, beseft Samatta. “Maar we moeten erin blijven geloven. Alleen een mirakel kan ons nu nog helpen. Ik geloof in zo’n mirakel. We hebben nog altijd vijftig procent kans.”

Samatta krikte tegen Club Brugge zijn totaal aantal competitiedoelpunten op tot negen stuks. Evenveel als zijn (geblesseerde) spitsbroeder Nikos Karelis. “Het is goed voor mijn vertrouwen. Ik steek dit in mijn rugzak voor het Europese duel van donderdag tegen AA Gent. Ik ben nog niet op mijn beste niveau. Ik moet nog veel leren en ervaring opdoen in Europa”, aldus de 24-jarige aanvaller.

GENT. Mitrovic geschorst, Dejaegere onzeker

Bij AA Gent stonden Anderson Esiti en Stefan Mitrovic zaterdag op één gele kaart van een schorsing. Esiti werd bij rust al vervangen en ook de Serviër speelde heel behoedzaam. Maar na de pauze pakte hij toch een gele kaart. Zo mist hij het cruciale duel van komende zondag tegen KV Mechelen.

Invaller Brecht Dejaegere haalde het einde van de wedstrijd niet. Na een ongelukkig contact moest de middenvelder alweer preventief naar de kant. Wellicht speelt de knieblessure die hij opliep bij de horrortackle van Delle Ali opnieuw op. Daardoor is Dejaegere hoogst onzeker voor zowel het Europa League-duel tegen RC Genk als de kraker tegen KV Mechelen.

KV MECHELEN. Voorzitter Timmermans: dit KV kan ook in Gent iets neerzetten

KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans beseft dat het nog altijd kan misgaan. Toch leeft hij vol vertrouwen toe naar de clash van zondag in Gent. “We hebben tegen Anderlecht heel veel vertrouwen getankt”, zegt hij. “Dit KV moet in staat zijn om ook in Gent iets neer te zetten. Loopt het mis en spelen we Play-off 2, dan moeten we daarmee leven, maar deze groep is volwassen genoeg om eindelijk Play-off 1 te halen. Onze trainer liep vorig seizoen met Standard Play-off 1 mis op de slotspeeldag, nota bene in Mechelen. Maar hij gaat er samen met onze spelers voor zorgen dat het dit keer wél raak is.”

MOESKROEN leeft nog in strijd om behoud

Moeskroen leeft nog. De mannen van coach Mircea Rednic klopten een uitermate zwak Standard met 1-0, Diedhiou scoorde. De Henegouwers hebben zo een waterkans op de redding.

Het was alsof Moeskroen al gered was bij het laatste fluitsignaal. De fans van Les Hurlus waren uitzinnig van vreugde na de 1-0-zege tegen Standard. Diedhiou maakte het enige doelpunt. Moeskroen was de hele match de betere, maar Westerlo was tot in de extra tijd virtueel gered met een 1-2-zege, tot Coopman Essevee alsnog een punt schonk. Dat nieuws sijpelde al snel door tot bij de harde kern van Moeskroen. “Mouscron en D1! Mouscron en D1! Mouscron en D1!” Het feest was ingezet. Aanvoerder David Hubert bleef zijn nuchtere zelf. “Ik ging er persoonlijk van uit dat Zulte Waregem zou winnen. Dat was de enige manier om je op te laden tegen Standard. We waren niet op de hoogte van wat Westerlo deed. Maar op het einde had ik door het gejuich begrepen dat de uitslag positief was voor ons.”

Een beetje geluk, daar hoopt coach Rednic op. “Hopelijk zijn de goden ons volgend weekend goedgezind. Hoeveel procent ik ons geef op het behoud? Geen idee. Maar ik ben altijd optimistisch ingesteld. Als we dezelfde agressiviteit aan de dag leggen in Kortrijk, kunnen we daar winnen.”

KV OOSTENDE.Milic zes weken out

Antonio Milic (KV Oostende) liep in de voorlaatste minuut tegen Lokeren een sleutelbeenbreuk op na een duw van Mehdi Terki. De Kroatische international is een zestal weken out. Zo mist hij de bekerfinale en de aanvang van Play-off 1.