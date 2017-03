Scheidsrechter reanimeert voetballer die hartstilstand krijgt op veld

Zedelgem / Aartrijke - Een 27-jarige voetballer van de West-Vlaamse voetbalploeg VV Aartrijke zeeg gistermiddag neer tijdens de wedstrijd, net voor de rust. Hij kreeg een hartstilstand, maar overleefde dankzij de alerte scheidsrechter die meteen de reanimatie inzette en zo het leven van de jongeman redde.

“Het is dubbel. Ik heb een rot gevoel om wat ik gezien heb. Maar ik ben heel blij dat die jongen het zal halen.” Gisteravond was scheidsrechter Kristof Declercq nog niet helemaal bekomen van wat hij tijdens de match Zerkegem-Aartrijke, in de West-Vlaamse vierde provinciale, meegemaakt had.

Vijf minuutjes voor de rust, viel de verdediger Dries Vermote van Aartrijke achterover neer. “Mijn eerste idee was dat er een opstootje was geweest”, vertelt de ref. “Maar dat was niet zo. Ik liep naar de jongeman en zag zijn benen op en neer schokken. De jongeman ademde amper nog. Ik zag meteen dat het serieus was.”

Dankzij een EHBO-cursus van goed acht uurtjes die hij vorig jaar bij de voetbalbond volgde, wist Kristof precies wat hij moest doen. “Ik ben onmiddellijk begonnen met de reanimatie. Gelukkig kreeg ik al snel hulp van de doelman en van een moeder van een andere speler. Het is ook dankzij hen dat de jongen wellicht gered is.”

Scheidsrechter Kristof Declercq

Bedanking niet nodig

De jongeman werd uiteindelijk met een helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis in Brugge. Onder luid applaus van de supporters die zwaar onder de indruk waren, stapte de scheidsrechter dan het veld af. “Ik hoor dat de jongen het wellicht zal halen. Dat doet deugd”, zegt de dertigjarige scheids, die werkt als marketeer voor een firma in frituurartikelen.

Martin Goethals, voorzitter van KVV Aartrijke, bevestigt het verhaal. “De ref heeft onze speler zijn leven gered. Na de feiten heb ik zijn adres gevraagd om hem nog een bedanking te sturen. Hij zei dat dat niet hoefde. Dat hij gewoon gedaan heeft wat iedereen in die situatie zal doen. Maar ik sta erop om het toch te doen.”

Ook de spoedarts die meekwam met de heli verklaarde achteraf aan de voorzitter dat het snelle optreden van de ref het leven van de voetballer gered heeft. “Zelfs met de heli waren we eigenlijk te laat geweest, vertelde de dokter me. In zulke gevallen telt elke seconde.”

De speler ligt momenteel in een kunstmatige coma in het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge. “Zijn toestand is stabiel”, aldus de voorzitter.

Scheidsrechter Kristof Declercq bekwam gisteravond thuis van het hele gebeuren. “Morgen (vandaag, nvdr.) zal de voetbalbond iemand van hun ‘mental team’ sturen. Ik kan een goed gesprek wel gebruiken, want het kruipt toch in de kleren. Het was de eerste keer dat ik zoiets meemaakte en ik hoop eigenlijk ook de laatste. Het is allemaal heel confronterend, zo iemand daar te zien liggen.”