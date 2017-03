PSA Peugeot Citröen neemt Opel over

De overname van Opel door PSA Peugeot Citroën is rond. De Franse autogroep telt zowat 1,3 miljard euro neer voor de Europese tak van de Amerikaanse groep GM. Dat meldt PSA.

PSA Peugeot Citroën wil met de overname van Opel en het Britse zustermerk Vauxhall een “Europese autokampioen” worden. Een combinatie van de twee autobouwers zou resulteren in de tweede grootste autogroep in Europa, na Volkswagen, goed voor een marktaandeel van zowat 16 procent.

Kosten terugdringen zonder banenverlies zal mogelijk moeilijk worden, aangezien de beide autobouwers overlappende productgamma’s hebben en er overcapaciteit is, zo zeiden experts vorige maand nog toen de fusiegesprekken in een stroomversnelling raakten. Bij PSA werken 184.000 mensen, bij Opel 34.500, van wie bijna de helft in Duitsland.

Dubbele overname

PSA neemt overigens in joint venture met de Franse bank BNP Paribas Fortis ook de Europese financieringstak GM Financial over voor 0,9 miljard euro. De autogroep boven de merken Peugeot, Citroën en DS legt zo in totaal 1,8 miljard euro op tafel.