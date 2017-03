Dat Charleroi al veel punten pakte na de 80ste minuut – intussen omgedoopt tot Mazzu Time – is algemeen bekend. Maar wat geeft dat dan als alle matchen dit seizoen na tachtig minuten zouden worden afgefloten? Dan had Charleroi – op de tiende plaats met slechts 33 punten – al enkele weken een kruis over Play-off 1 kunnen maken. Charleroi won al achttien punten na de 80ste minuut, maar verloor er ook al drie.