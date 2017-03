D-Day voor presidentskandidaat Fillon, wisselkandidaat Alain Juppé zegt dat hij geen kandidaat is

Is François Fillon na vandaag nog de Franse presidentskandidaat voor Les Républicians of gooit hij, onder druk van zijn eigen partij, de handdoek in de ring? Alain Juppé, door iedereen getipt als opvolger, zei maandagochtend op een persconferentie dat hij geen kandidaat is.

Het is het D-Day voor Fillon. Verwacht wordt dat het politiek comité van de rechts-conservatieve Les Républicians hem vanavond voor een voldongen feit plaatst. Dat ze zonder Fillon naar de verkiezingen willen gaan om een ‘zwarte’ zondag te vermijden. Uit peilingen blijkt dat Fillon zelfs niet eens de tweede rond zal halen.

Voorwaarde is wel dat ze hem kunnen overtuigen om zelf op te stappen want ze kunnen hem niet verplichten. Dat heeft hij zondagavond zelf nog eens duidelijke gemaakt op de Franse tv. “De enige die kan beslissen over mijn lot, dat ben ik zelf”, zei hij.

Maar ze kunnen de druk natuurlijk wel zo opvoeren dat hij in feite nog weinig andere keuze heeft dan het advies van zijn partij op te volgen.

Volgens Franse politieke analisten is de positie van Fillon zo goed als onhoudbaar geworden. Maar zelf vindt hij nog altijd van niet. Zeker niet nadat tienduizenden aanhangers hem dit weekend nog zijn komen steunen tijdens verschillende verkiezingsmeetings. Onder meer op het Place Trocadero in Parijs.

Zondagavond op France 2 gaf hij wel toe dat zijn communicatie de voorbij dagen misschien iets te scherp was. “Maar ik word ook zo hard aangepakt”, zei hij. Fillon had deze week onder meer de Franse rechters geschoffeerd. Maar ondanks alles, blijft hij strijdvaardig en gaf hij zondagavond op de Franse tv zeker niet het gevoel dat hij zich gewonnen gaf. Integendeel, het was een strijdvaardige Fillon die in de studio zat. Eentje die duidelijk blijft geloven in zijn persoonlijk succes.

Gesjoemel

Fillon was de gedoodverfde volgende president van Frankrijk toen hij in november de rechtse voorverkiezingen won. Maar zijn campagne loopt stroef sinds het weekblad Le Canard enchaîné in januari onthulde dat hij zijn vrouw jarenlang in dienst had als parlementair assistent, zonder dat duidelijk was wat ze voor de in totaal ontvangen 680.000 euro heeft gedaan. Toen hij lid was van de Senaat bleek hij ook twee van zijn kinderen in dienst te hebben gehad.

Hoewel het niet verboden is familieleden in dienst te nemen en de taken van parlementsmedewerkers niet in detail vastliggen, stelde het Parijse financiële parket meteen een onderzoek in naar onder meer „verduistering van publiek geld”. Als hij daadwerkelijk in staat van beschuldiging werd gesteld, zei Fillon eind januari, dan zou hij zich terugtrekken. Maar de laatste weken was hij minder stellig.

Vanavond komt het politiek comité van Les Républicains bijeen. De partijtop moet uitmaken of ze kiest voor een vrijwel zekere nederlaag met François Fillon, of voor een politieke moord door alsnog een andere kandidaat naar voor te schuiven.

Juppé geen kandidaat

Foto: Photo News

Alain Juppé, die volgens waarnemers stond te trappelen van ongeduld om zich in de kiesstrijd te werpen en in de twee weken die er nog resten er alles aan te doen om de meubelen te redden voor zijn partij, verbaasde maandagochtend door aan te kondigen dat hij geen kandidaat is.

Juppé is tweede geëindigd in de voorverkiezingen voor het Elysée. Volgens een opiniepeiling voor de rechtse krant Le Figaro en nieuwszender LCI is Fillon goed voor zeventien procent van de stemintenties voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, drie procentpunt minder dan bij een vorige peiling. 59 procent van de kiezers heeft gezegd “nooit” voor Fillon te zullen stemmen en 53 procent “nooit” voor Le Pen.

Er is ook getest wat een plan B bij centrumrechts, burgemeester van Bordeaux Alain Juppé in stelling brengen in plaats van Fillon, zou opleveren. Juppé zou zich met 24,5 procent van de stemintenties plaatsen voor de tweede ronde, na Marine Le Pen (27 procent).

Toch sluit de Franse media nog niet helemaal uit dat Juppé toch nog”op andere gedachten wordt gebracht” door de partijtop. En dat hij vooralsnog de handschoen opneemt.

Voormalig Frans president Nicolas Sarkozy roept François Fillon en Alain Juppé op om “een waardige uitweg te zoeken uit een onhoudbare situatie”.

“Gezien de ernst van de situatie moet iedereen alles doen om de eenheid te bewaren.... Ik stel daarom voor dat Fillon en Juppé ons verenigen om een waardige en geloofwaardige uitweg te zoeken uit deze onhoudbare situatie”, zegt Sarkozy in een persbericht.

Sarkozy was ook zelf kandidaat om voor zijn partij naar de presidentsverkiezingen te trekken maar haalde het niet.