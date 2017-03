Bekijk hier hoe ‘bellende’ Messi schittert en kritiek uit, terwijl Juventus ook zonder te winnen uitloopt

In samenwerking met Eleven Sports biedt Sportwereld u elke maandag een overzicht aan van het Spaans, Italiaans en Frans voetbal. Lionel Messi leidde Barcelona naar een 5-0 zege tegen Celta de Vigo. Messi leek nochtans ontevreden, en leek een boodschap te hebben voor het bestuur van Barcelona. In Frankrijk blijft Monaco vrank en vrij voetballen, terwijl Dries Mertens ‘op zijn hondjes’ de show stal in Italië.

In de Spaanse competitie (video hierboven, klik hier voor de stand) bleef alles zoals het was: zowel Barcelona als Real Madrid wonnen hun wedstrijd. Net zoals de volledige top zeven trouwens. Barcelona haalde het zwaarst uit en won met 5-0 van Celta de Vigo. Lionel Messi scoorde tweemaal en gaf twee assists, maar toch leek hij niet tevreden. Bij één van zijn doelpunten leek hij een duidelijke boodschap te hebben voor het Barça-bestuur. Real Madrid kende ook weinig moeite met middenmoter Eibar.

In de Italiaanse Serie A (klik hier voor de stand) waren alle spotlights gericht op het Belgisch onderonsje tussen Dries Mertens en Radja Nainggolan. Beide Rode Duivels stonden loodrecht tegenover elkaar in de Italiaanse topper AS Roma - Napoli. Mertens scoorde tweemaal in de 1-2 overwinning en zorgde er zo voor dat Napoli de kloof met Roma verkleinde tot twee punten.

In de Franse Ligue 1 (klik hier voor de stand) scoort Monaco nog altijd aan de lopende band. Ook Nantes, met Guillaume Gillet in de basis, moest eraan geloven en ging met 4-0 onderuit aan de Cote d’Azur. Monaco scoorde al 82 doelpunten in 28 wedstrijden en lijkt op weg naar de magische kaap van de 100 gemaakte goals.